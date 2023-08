Premier w Sejmie: Unieważniać, panie Tusk, to pan może referendum w Niemczech

W poniedziałek rząd skierował do Sejmu wniosek o przeprowadzenie "referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa". Prawo i Sprawiedliwość chce, aby referendum odbyło się wraz z wyborami do parlamentu 15 października.

W środę rozpoczęło się 81 posiedzenie Sejmu. Posłowie będą obradować dwa dni. Tematem na który poświęcają najwięcej energii jest kwestia referendum. Partia rządząca stara się przekonywać o zasadności i celowości inicjatywy, podczas, gdy opozycja jest przeciwnego zdania.

Morawiecki krytykuje opozycję, bo ta nie chce referendum

W środę na mównicy sejmowej pojawił się premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu skrytykował formacje opozycyjne.

– Chciałbym zacząć teraz od przytoczenia artykułu 125 Konstytucji. W sprawach wagi krajowej, państwowej przeprowadza się referendum ogólnokrajowe. Konstytucja nie tylko do tego upoważnia, Konstytucja do tego zachęca. Drugi punkt konstytucyjny, który chcielibyście schować do lamusa, to ten, który mówi o tym, że to naród jest suwerenem w naszym państwie i to naród może decydować o tym, w którym kierunku idzie polityka migracyjna, ekonomiczna czy każda inna. Naród polski, zapamiętajcie, bo wy jesteście przyzwyczajeni do tego, że decyzje zapadają w gabinetach polityków, a my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że decyzje zapadają w dyskusjach z Polakami i oni mają prawo o tym decydować – powiedział szef rządu.

Premier: Referendum to element demokracji

– Na tym przede wszystkim polega demokracja, że daje się wypowiadać właśnie narodowi, daje się przeprowadzać referenda po to, żeby naród mógł o tym zadecydować. To najważniejsza sprawa. Opozycja, która nie chce przeprowadzić, jak PO, referendum, może dzisiaj nazywać się de facto opozycją antydemokratyczną – mówił dalej szef rządu. – Opozycja, która nie chce przeprowadzić referendum, powinna się nazywać opozycją antydemokratyczną – dodał.

Polityk odniósł się także do dzisiejszych słów lider PO. – Unieważniać, panie Tusk, to pan sobie może referendum w Niemczech, jak przyjaciele z Berlina panu pozwolą. Tu jest Polska i my przeprowadzimy referendum zgodnie z wolą Polaków – twierdził.

Morawiecki: Nie widziałem przedstawicieli PO na defiladzie

Premier zwrócił także uwagę na to, że przedstawiciele Platformy Obywatelskiej nie pojawili się na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego.

– Nie widziałem wczoraj przedstawicieli PO na wielkiej, największej defiladzie, wielkim święcie Wojska Polskiego. Jakoś was tam wtedy nie widziałem, na święcie jedności z Wojskiem Polskim, na święcie solidarności z polską armią. To wszystko, jak zbieram razem, prowadzi mnie do jednego wniosku. To nie jest Platforma Obywatelska, to nie jest opozycja demokratyczna, to opozycja antydemokratyczna – mówił Morawiecki w Sejmie.

Cztery pytania PiS

Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało cztery pytania. Pierwsze pytanie brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?".

Treść drugiego pytania: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?".

Trzecie pytanie brzmi: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?".

Czwarte pytanie: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

