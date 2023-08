Giertych startuje do Sejmu. Hołdys: Na jego widok łapią gila

Znany z niechęci wobec PiS Zbigniew Hołdys skomentował informację o starcie Giertycha w wyborach do Sejmu. "Do piłkarskiej reprezentacji kraju powołuje się zawodników, którzy w meczu pokonają przeciwnika. Może to być również rosły obrońca, agresywny i bezlitosny, nie przez wszystkich lubiany" – wskazuje. "Co z tego, kiedy przeciwnik na jego widok łapie gila ze strachu? Jestem za Romanem Giertychem" – zadeklarował Hołdys we wpisie opublikowanym na portalu X (dawniej Twitter).

W niedzielę w Sopocie odbył się wiec Donalda Tuska. – Z zaskoczeniem przyjąłem informację, że Jarosław Kaczyński ucieknie w dniu wyborów z Żoliborza w Góry Świętokrzyskie. Muszę powiedzieć, że nawet mnie to zaskoczyło – stwierdził przewodniczący Platformy Obywatelskiej. – Mówimy o człowieku, który rządzi państwem polskim niepodzielnie od siedmiu lat. Mówimy o człowieku, który rządzi państwem, u którego granic jest wojna, które sąsiaduje z państwami, takimi jak Białoruś czy Rosja, bandyckimi, państwami, które są gotowe dezorganizować nasze życie. Ten człowiek powinien mieć cechy odważnego przywódcy – mówił Tusk.

Tym samym szef PO odniósł się do doniesień medialnych, które wskazują, że prezes Prawa i Sprawiedliwości będzie startować do Sejmu z okręgu świętokrzyskiego, pomimo że w ostatnich wyborach parlamentarnych kandydował z Warszawy.

Donald Tusk ogłosił, że Roman Giertych znajdzie się na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Chodzi o ostatnie miejsce w województwie świętokrzyskim.

Giertych chce debatować z Kaczyńskim

"Już dzisiaj, zgodnie z sugestią Donalda Tuska, apeluję do Jarosława Kaczyńskiego o debatę w Kielcach o problemach województwa świętokrzyskiego i Polski. Ostatnią taką wyborczą rozmowę mieliśmy 18 lat temu (poniżej zdjęcie z tej debaty), więc jest o czym porozmawiać" – zaapelował Roman Giertych.

Prezes PiS potwierdził, że w wyborach 15 października nie wystartuje z okręgu warszawskiego. – Z punktu widzenia interesów partii, a im się muszę podporządkować, to jest lepsze, bardziej efektywne – powiedział w Sokołowie Podlaskim Jarosław Kaczyński. Spekuluje się, że wicepremier wystartuje z okręgu w województwie świętokrzyskim.

