Pięć formacji w Sejmie, Konfederacja na podium

15 października odbędą się wybory parlamentarne. Tego dnia wybierzemy 460 posłów oraz 100 senatorów. Jak wygląda obraz sytuacji politycznej w kraju na półtora miesiąca przed głosowaniem?

Głos na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 33,4 proc. – tak wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej". To dokładnie taki sam wynik, jaki Zjednoczona Prawica uzyskała w poprzednim badaniu, realizowanym w ostatnich dniach lipca. Na drugim miejscu w badaniu znalazła się Koalicja Obywatelska. Chce na nią zagłosować 27,2 proc. odpowiadających w badaniu, co oznacza wzrost poparcia 1 pkt. proc. Na najniższym stopniu podium w sondażu jest Konfederacja – 12,4 proc. wskazań i spadać o 0,3 pkt proc.

Kto poza sejmowym podium?

Dalej jest Trzecia Droga, czyli koalicyjna lista Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni. Może ona liczyć na poparcie 10 proc. respondentów – spadek o 0,8 pkt. proc. "Pozwoliłoby to przekroczyć ośmioprocentowany próg wyborczy dla koalicji, a Trzecia Droga nie powtórzyłaby losu Zjednoczonej Lewicy, która nie dostała się do Sejmu w 2015 roku (7,55 proc.), czy Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy w 2001 roku (5,60 proc.)" – opisuje "Rz". W Sejmie swoich posłów miałaby także Lewica. Głos na wspólną listę Nowej Lewicy i partii Razem zadeklarowało 9,3 proc. badanych (spadek o 1,4 pkt. proc.).

Wyraźnie wzrósł odsetek osób niezdecydowanych – obecnie to 7,7 proc. wyborców, a w sierpniu było ich 4,2 proc. Zdaniem Marcina Dumy, szefa IBRiS, to wciąż efekt wakacji. Wskazuje on, że największych zmian można spodziewać się dwa–trzy tygodnie przed wyborami.

Badanie IBRIS dla "Rzeczpospolitej" zostało przeprowadzone w dniach 25-26 sierpnia metodą CATI na próbie 1100 respondentów.

