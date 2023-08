"Wyniki wyborów mogą zostać podważone". PKW odpowiada na słowa Czaputowicza

Były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz uważa, że fakt odnotowywania w spisie wyborców odmowy przyjęcia karty referendalnej będzie złamaniem zasady tajności głosowania i może oznaczać, że wynik wyborów parlamentarnych zostanie zakwestionowany.

– Polska zaakceptowała rządy prawa, Komisja Europejska ma prawo zastosować warunkowość, przyjrzy się temu. (...) Jestem bardzo zdziwiony, że my idziemy tą drogą, bo to może nas zepchnąć w ogóle jakby z głównego nurtu Unii Europejskiej. Te wybory mogą zostać uznane za niespełniające standardów demokracji – mówił we wtorek na antenie TVN24 były szef MSZ.

Pytany, czy Polska zbliża się do Węgier, odparł, że "raczej do Białorusi, gdzie też wybory były nieuczciwie przeprowadzone".

– Ja dzisiaj krytykuję nie dlatego, że jestem obrażony na tę władzę, tylko badam to według kryteriów demokracji – tłumaczył były minister w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego.

Szef PKW reaguje na słowa Czaputowicza

– Jacek Czaputowicz rozpowszechnia w przestrzeni publicznej wiele nieprawdziwych, nieuprawnionych, bezpodstawnych, obraźliwych, a przede wszystkim podważających autorytet Państwowej Komisji Wyborczej informacji – skomentował w środę przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomniała, że z artykułu 90 ustęp 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym jednoznacznie wynika, że w przypadku przeprowadzenia referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu i Senatu głosowanie przeprowadza się na podstawie jednego spisu wyborców.

Zdaniem Sylwestra Marciniaka, słowa Jacka Czaputowicza są "krzywdzące i obraźliwe dla członków komisji wyborczych".

– Nieprawdziwe są insynuacje, że działania PKW służą władzy – stwierdził.

