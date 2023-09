"Masz dość rozdawnictwa i podwyżek podatków?". Konfederacja zaprezentowała nowy spot

Trwa kampania wyborcza. Wszystkie liczące się w walce o mandaty stronnictwa polityczne: PiS, KO, Konfederacja, Trzecia Droga i Lewica, wypuszczają liczne spoty propagandowe, którymi próbują poszerzyć swoje elektoraty.

Konfederacja: Dość rozdawnictwa i podwyżek podatków

W nowym spocie Konfederacja porusza zagadnienia dotyczące obniżki opodatkowania.

– Jesteś już zmęczony kolejnymi socjalnymi obietnicami Kaczyńskiego i Tuska? My też – słyszymy w klipie. – Ciężko pracujesz i masz dość polityków, którzy cię okradają? My też – mówi dalej narrator. – Uważasz, że dobrobyt bierze się z pracy, a nie z rozdawnictwa? My też. Jedyną alternatywą wobec układu PO-PiS jest Konfederacja – dodaje.

Następnie zostają przypomniane najważniejsze postulaty: liniowy PIT 12 proc., kwota wolna od podatku jako 12-krotność minimalnego wynagrodzenia, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, radykalna obniżka szkodliwych podatków, danin i opłat, a także wpisanie gotówki do ustawy zasadniczej, słyszymy na nagraniu.

Program "Konstytucja wolności"

W czerwcu ugrupowanie opublikowało 100-stronicowy program o nazwie "Konstytucja wolności”. Na czoło programu Konfederacja wysunięte zostały cztery postulaty. To proste i niskie podatki, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, mieszkania tańsze o 30 proc. dzięki zniesieniu licznych niepotrzebnych regulacji, gotówka chroniona konstytucją.

Konfederacja zainaugurowała kampanię wyborczą w lutym. Hasłem wydarzenia było wówczas "Oddamy Wam Polskę".

W swoim wystąpieniu Bosak przekonywał wówczas, że Konfederacja jest nogą wstawioną w drzwi systemu, która stawia na współpracę europejską zamiast przymusu i centralizacji Unii Europejskiej. – Nie chcemy waszych Traktatów Lizbońskich i waszej Karty Praw Podstawowych, przed którą podobno nas zabezpieczyliście, a którą teraz nas szantażują. Nie chcemy Europejskich Zielonych Ładów, nie chcemy waszego Fit for 55, na który zgodził się Morawiecki, nie chcemy ETS, na które zgodził się Tusk, nie chcemy ETS 2, na które zgodził się Morawiecki. Nie chcemy tej całej klimatycznej nowomowy – powiedział Bosak.

Mentzen mówił w swoim przemówieniu między innymi o kwestiach gospodarczych, wolności obywatelskich i konieczności przeciwstawienia się kolejnym nakazom, zakazom i regulacjom, czy agendzie z Davos.

