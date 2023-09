Konfederacja: PiS i PO puściły wszelkie hamulce. "Po nas choćby potop"

Na konferencji prasowej Konfederacji w poniedziałek Michał Wawer i Jakub Banaś poruszyli kwestię zadłużenia Polski.

Konfederacja: PiS i PO puściły wszelkie hamulce

– Z początkiem pandemii COVID-19 politykom PiS-u i Platformy puściły wszelkie hamulce, jeżeli chodzi o zadłużanie państwa i emisję pustego pieniądza. Mamy za sobą trzy lata prawdziwego festiwalu zadłużania państwa na potęgę – powiedział Wawer, dodając, że nie zanosi się na zmianę podejścia PiS i PO w tym zakresie.

Przedstawiciel Konfederacji przywołał wypowiedź wiceminister Jadwigi Emilewicz z PiS, która – jak powiedział – chciałaby zwiększenia limitu zadłużenia państwa. "Byłabym zwolennikiem bardziej elastycznego podejścia" – cytował.

– PiS zadłuża Polskę, obchodzi konstytucyjne limity zadłużenia. Ostatnie lata to przecież tworzenie pozabudżetowych funduszy, które według krajowej metodologii nie były wliczane do długu publicznego – powiedział Wawer.

Wawer: Doprowadzą Polskę do bankructwa

– W to wszystko wpisują się konwencje PiS-u i Platformy, które oglądaliśmy w ostatni weekend – ocenił polityk Ruchu Narodowego. Podkreślił, że nie tylko na konwencji PiS-u padały tego typu obietnice, ale także partia Donalda Tuska nie zostaje w tyle.

– Tusk do swoich absurdalnych, niewiarygodnie drogich obietnic, które składał w ostatnich miesiącach, dołożył cały kolejny pakiet i na pytanie, jak to wszystko ma zostać sfinansowane, odpowiedział, że jeżeli Platforma dojdzie do władzy, to pieniądze znajdą się w sposób "niemal automatyczny".

"Po nas choćby Potop"

– PiS i PO tworzą koalicję partii dążących do doprowadzenia Polski do bankructwa. Nie mają już żadnych zahamowań jeżeli chodzi o wydawanie publicznych pieniędzy – mają filozofię "po nas choćby i potop" i zupełnie nie interesuje ich, że te wszystkie pożyczki będą potem spłacane przez dziesięciolecia. Oni są zainteresowani wyłącznie tym, żeby dołożyć jak najwięcej do finansowego pieca, dorwać się do koryta i nie przejmują się tym, co będzie za pięć, 10 czy 15 lat – ocenił Michał Wawer.

Jak dodał, Polska już w tej chwili ma zaplanowane w przyszłym budżecie 100 miliardów zł. na obsługę długu. – A Tusk, Kaczyński i pani Emilewicz, chcą zaciągać tych pożyczek jeszcze więcej – skwitował.

twitter

PiS i PO zaprezentowały programy

Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska zaprezentowały w ubiegłym tygodniu swoje zaktualizowane programy. Wiele z nich zakłada dalsze zwiększanie wydatków państwa.

W sobotę obie partie miały swoje konwencje programowe, podczas których przedstawiły dużą ilość bardzo propozycji, jakie chciałby realizować w następnych kadencjach Sejmu.

Jarosław Kaczyński zapowiedział m.in. wprowadzenie emerytur stażowych. Wiceszef Ministerstwa Finansów Artur Soboń zapewnia, że wszystkie obietnice wyborcze PiS mają pokrycie w budżecie państwa.

Czytaj też:

Podniesienie wieku emerytalnego? Bosak: Niestety, to nas nie ominieCzytaj też:

Mentzen: Linia podziału w polityce jest między Konfederacją a PiS, PO i LewicąCzytaj też:

Konfederacja przypomina element programu: Bon edukacyjny