Szwed: Rządy PO-PSL to czas biednych pracujących

DoRzeczy.pl: Szymon Hołownia pytany o dalsze losy programu Rodzina 800 + odpowiedział, że wszystko zależy od tego, „jaki będzie klimat” po wyborach. Czy dojście opozycji do władzy oznacza, że ten program byłby zagrożony?

Stanisław Szwed: To byłoby nie tylko zagrożenie, ale wtedy nastąpiłoby odbieranie uprawnień tego programu. Czy w całości, to trudno przesądzać, ale na pewno byłoby tłumaczenie, że nie ma pieniędzy, że trzeba to robić w inny sposób. Program na pewno byłby mocno zagrożony, a gwarantem tego, że będzie kontynuowany, bo to dobry program, jest kontynuowanie rządów przez Prawo i Sprawiedliwość. Gwarantujemy, że sumę 800 zł będziemy wypłacać od 1 stycznia, a to będzie prawie 60 miliardów złotych łącznie. Te pieniądze trafią do polskich rodzin. W przypadku wygrania opozycji to jest obawa, że program w tym zakresie nie byłby kontynuowany.

Część liberalnych polityków opozycji twierdzi, że czas wysokiej inflacji, to czas cięcia wydatków socjalnych.

Tak jak mówiłem, byłoby argumentowanie, że trzeba ograniczyć wydatki socjalne. Już teraz dorównujemy do poziomu wsparcia rodzin, jaki mają inne kraje europejskie. Za rządów PO-PSL wiele działań było podejmowane kosztem rodzin. My to zmieniliśmy w sposób zdecydowany. To nie tylko program Rodzina 800+, ale też program dotyczący polityki senioralnej, 13 i 14 emerytura. Z kolei o emeryturze bez podatku dużo mówił PSL, ale nigdy tego nie wprowadził, zaś my to zrobiliśmy. Dzisiaj nasi emeryci otrzymują wsparcie w ten sposób.

Jakie największe wyzwania stoją przed Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w najbliższej kadencji?

Dla nas najważniejsze jest to, że zapadła decyzja, że kontynuujemy wszystkie programy, które wprowadziliśmy przez dwie kadencje. To Rodzina 800+, wyprawka 300 +, rodzinny kapitał opiekuńczy, nowe rozwiązane, którego nie było, 13 i 14 emerytura, które wpisaliśmy na stałe. To również działania podejmowane wobec osób niepełnosprawnych. Do tego program mama 4+, czyli świadczenie dla tych mam, które nie wypracowały sobie emerytury, program opieka 75+, darmowe leki od 65 roku życia dla seniorów i dla dzieci do 18 roku życia.

to szeroki wachlarz wsparcia rodzin, bo fundamentem funkcjonowania państwa jest silna i stabilna rodzina. My w tę stronę idziemy, z jednej strony wsparcie społeczne, socjalne, prorodzinne, z drugiej strony dobra sytuacja na rynku pracy. To godna płaca, bo podnosimy kwestie związane z płacą minimalną, które dzisiaj są na godnym poziomie, a pamiętamy to, co było zmorą za czasów rządu PO-PSL, czyli biedni pracujący, którzy nie mieli jak wyżyć ze swojej pensji.

