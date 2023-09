Sobolewski zamyka drzwi przed Tuskiem? "Niebezpieczny lis w kurniku polskiej polityki"

W poniedziałek Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, napisał na swoim profilu na platformie X, że wiara w kolejne obietnice Donalda Tuska, to jak "wpuścić niebezpiecznego lisa do kurnika". Polityk PiS-u dodał, że 15 października, czyli w dniu wyborów parlamentarnych i referendum powinniśmy przed liderem Platformy Obywatelskiej "zaryglować przed nim drzwi raz na zawsze".

Wpis polityka PiS to reakcja na nowy spot wyborczy partii rządzącej, który pojawił się w poniedziałek. W materiale Prawo i Sprawiedliwość zarzuca Tuskowi "brak szacunku dla wschodniej części Polski i ludzi, którzy nie głosują na Platformę Obywatelską". W nagraniu zaznaczono także, że "według Tuska, linia obronna Polski miała opierać się na Wiśle".

Sobolewski: Obietnice Tuska są bez pokrycia



W ocenie polityka PiS, dla Donalda Tuska "Polacy stali się jedynie tanią siłą roboczą dla niemieckich firm, a Polska to kraj do wyprzedania", natomiast obietnice lidera Platformy Obywatelskiej, które nie mają pokrycia w rzeczywistości, to tylko próba uspokojenia obywateli. "Dla Tuska Polacy to siła robocza, którą trzeba eksploatować do 67. roku życia" – napisał polityk.

Sobolewski zwrócił także uwagę na doktrynę obronną czasów rządów PO-PSL. Jego zdaniem, przyjęta wówczas strategia mogłaby skutkować okupacją wschodniej Polski w przypadku ataku ze strony Rosji. Podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zrealizował swoje zobowiązanie do obrony każdej części kraju. "PiS udowodnił, że w przypadku ataku na Polskę będzie bronił każdej piędzi polskiej ziemi. Twierdzą nam będzie każdy próg – każdy próg domu każdej polskiej rodziny" – czytamy we wpisie.

Sekretarz generalny PiS również zwrócił uwagę na heroizm polskich żołnierzy i funkcjonariuszy straży granicznej w obliczu próby sforsowania granicy przez tysiące migrantów. "Dziś ci sami żołnierze i funkcjonariusze są opluwani i poniżani w kinowym filmie Agnieszki Holland. A ten seans pogardy i antypolskiej propagandy oklaskują politycy Platformy Obywatelskiej" – zaznaczył polityk w poście.

