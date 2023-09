Onet i Tusk uderzają w premiera. Jest odpowiedź Morawieckiego

Portal Onet opisuje majątek, jaki szef rządu przepisał na żonę. "Przez ręce Morawieckich w ostatnich latach przeszły nieruchomości warte prawie 120 mln zł. Przychód Iwony Morawieckiej z samej tylko sprzedaży kilku z nich przekroczył w ostatnich trzech latach 21 mln" – czytamy na portalu.

Onet wylicza kolejno, że na podstawie zawartej dekadę temu umowy na rzecz Iwony Morawieckiej przeszły: działka na wrocławskim osiedlu Oporów (szacowana obecna wartość to 77 mln zł), którą Morawieccy ostatecznie sprzedali; lokal użytkowy o pow. 658 m kw. przy placu Grunwaldzkim we Wrocławiu, którą już sprzedano; działka rolna w miejscowości Żerniki Wrocławskie (dzisiejsza wartość to niemal 5 mln zł); dwa mieszkania oraz lokal użytkowy przy ul. Oławskiej we Wrocławiu; mieszkanie przy ul. Trawowej we Wrocławiu; działkę rolną 0,44 ha w miejscowości Konary-Łęg.

"W notarialnej umowie małżonkowie oszacowali wartość przekazywanych w 2013 r. Morawieckiej nieruchomości na 16 mln zł. Dziś warte byłyby dużo, dużo więcej. Według szacunków współpracujących z Onetem fachowców od wyceny nieruchomości — nawet 96 mln zł." – czytamy na Onecie.

Spięcie Tuska z Morawieckim

Do sprawy odniósł się lider Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk zamieścił kpiący komentarz, w którzy wyśmiewa sprawę majątku premier.

"Nie trzeba było, Mateuszu, ukrywać, tylko się chwalić. Sto milionów do przodu, gdy wokół wojna, pandemia i drożyzna, to jest naprawdę imponujące osiągnięcie. Na Nobla" – napisał polityk na portalu X.

Do sprawy odniósł się sam szef rządu. Morawiecki podkreślił, że - w przeciwieństwie do Tuska

"Herr Donald, zostawiłeś Polskę, by za duże pieniądze służyć niemieckim interesom w Brukseli.Ty dorobiłeś się na polityce, a ja zrezygnowałem z wysokiej pensji, żeby służyć Polsce.Nie graj cwaniaka i pokaż ile euro zarobiłeś z Brukseli" – napisał premier w odpowiedzi.

