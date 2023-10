Niemiecka prasa na finiszu kampanii w Polsce: Szanse KO nie wyglądają źle

W najbliższą niedzielę 15 października Polacy będą głosowali w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Według większości sondaży, Zjednoczona Prawica ma największe szanse na zwycięstwo, choć bez możliwości samodzielnych rządów.

KO z szansą na zwycięstwo

Niemieckie dzienniki szeroko opisują finisz kampanii w Polsce. Autorka artykułu w "Sueddeutsche Zeitung" wskazuje na wzmocnienie przez Koalicję Obywatelską przekazu do kobiet. Wśród obietnic KO znalazły się te dotyczące aborcji, dostępu do opieki medycznej oraz finansowaniu in vitro z budżetu. Dziennik wskazuje, że Zjednoczona Prawica nie tylko, nie ma podobnych propozycji dla polskich kobiet, ale wręcz zniechęciła dużą ich część do siebie m.in. poprzez obraźliwe wypowiedzi.

Berliński dziennik "Die Tageszeitung” wskazuje z kolei na spore szanse Koalicji Obywatelskiej na wygranie wyborów.

"Szanse bardzo różnorodnej Koalicji Obywatelskiej w starciu z prawicowymi populistami z PiS nie wyglądają źle. Dla Polski może to oznaczać powrót do większej demokracji i praworządności" – pisze Gabriele Lesser.

Zdaniem dziennikarki, powrót Donalda Tuska do władzy znacznie zwiększa szanse na odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Lesser odnosi się także do głośnych dymisji w polskim wojsku, do których doszło na początku tego tygodnia, stwierdzając, że "to potężny cios dla PiS, (…) wielu Polaków pyta się teraz, co z tym bezpieczeństwem Polski". Według niej, dymisje wojskowych również działają na korzyść partii Donalda Tuska.

Jej zdaniem, przekaz obozu władzy jest coraz mniej skuteczny. Losy wyborów mogą odwrócić młodzi ludzie, którzy "sporo już podróżowali i są otwarci na świat".

"Mogą oni w niedzielę zagłosować na koalicję, która jest zaskakująco różnorodna" – konkluduje Lesser.

