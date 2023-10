Dwa remisy

A przecież jeszcze niespełna rok temu „biało-czerwoni” podczas mundialu w Katarze osiągnęli podstawowy cel. Choć „wyszli” z grupy, to i tak na selekcjonera posypały się gromy, że gramy zachowawczo i nieefektownie. Jak się jednak zdaje taką taktykę wymusił nasz potencjał, z czego obcujący z kadra szkoleniowiec zdawał sobie doskonale sprawę. Aby go pogrążyć wypomniano mu przeszłość, zapominając wszelako o jednej z fundamentalnych zasad prawa - in dubio pro reo.