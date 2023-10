Rzecznik PiS po konsultacjach z prezydentem: Z naszej perspektywy rozmowy się toczą

Na wtorek na godz. 14 zaplanowane zostały konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy z Koalicją Obywatelską. W środę prezydent spotka się z przedstawicielami Trzeciej Drogi, Nową Lewicą i Konfederacją. Spotkanie z przedstawicielami PiS-u w Kancelarii Prezydenta rozpoczęło się o godz. 12.

Z prezydentem spotkali się premier Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Ryszard Terlecki i rzecznik PiS Rafał Bochenek.

PiS po spotkaniu z prezydentem Dudą

Po konsultacjach z prezydentem krótkiej wypowiedzi dla mediów udzielił Bochenek. Na początku przekazał, że rozmowa przebiegła w sposób merytoryczny i konstruktywny.

Polityk zapytany o kwestię desygnowania szefa rządu, podkreślił, że decyzja należy do prezydenta. – Chociaż jak doskonale wiadomo, zwyczajem konstytucyjnym jest to, iż dotychczas misja formułowania rządu była powierzana zwycięskiej partii, a taką partią jest PiS. To było spotkanie konsultacyjne. Prezydent był żywo zainteresowany procesem tworzenia większości sejmowej, przedstawiliśmy swoje stanowisko, jak to wygląda z naszej perspektywy. Rozmawialiśmy o priorytetach na następną kadencję – powiedział rzecznik.

Bochenek dodał, że rozmowy dotyczyły zagadnień programowych, wyzwań stojących przed rządem m.in. w sprawie wojny na Ukrainie oraz sytuacji w Unii Europejskiej.

Bochenek stwierdził, że reprezentacja PiS wskazała na kierunki działań, które w tym momencie podejmuje w kwestii budowania większości w Sejmie. – Takie rozmowy z naszej strony, z naszej perspektywy się toczą. – Piłka w grze, nic absolutnie nie jest przesądzone, jeżeli chodzi o tę medialną zbitkę, które niektóre media wspierające PO i Donalda Tuska, próbują wytworzyć – powiedział polityk.

KO, TD i NL: Tusk na premiera

We wtorek podczas wspólnej konferencji prasowej KO, TD i NL liderzy tych formacji potwierdzili gotowość do utworzenia rządu. Zaapelowali do prezydenta Dudy, żeby nie zwlekał w tym zakresie. Kandydatem tych ugrupowań na premiera jest Donald Tusk.

Przypomnijmy, że pierwsze miejsce w niedzielnych wyborach do Sejmu zajęło Prawo i Sprawiedliwość, ale nie uzyskało wystarczającej liczby głosów, by móc utworzyć samodzielną większość w przyszłej kadencji Sejmu. Partia Jarosława Kaczyńskiego będzie dysponować 194 mandatami.

Zgodnie z przedwyborczymi zapowiedziami, chęć sformowania rządu deklarują: KO, TD i Lewica, które łącznie dysponują większością 248 mandatów.

