Tusk: Potwierdziliśmy gotowość pełnej współpracy

Na wtorek na godz. 14 zaplanowane zostały konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy z Koalicją Obywatelską. W środę prezydent spotka się z przedstawicielami Trzeciej Drogi, Nową Lewicą i Konfederacją. Spotkanie z PiS-em Kancelaria Prezydenta zaplanowała na wtorek na godz. 12.

– Dzisiaj wspólnie z liderami partii demokratycznych potwierdziliśmy gotowość pełnej współpracy i tworzenia nowej większości w przyszłym parlamencie. Dziękujemy wszystkim wyborcom, ta frekwencja była imponująca. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w czasie tych wyborów jako mężowie zaufania, obserwatorzy i pracownicy państwowi. To był wielki wysiłek. Dziękuję za deklarację, że tworzymy większość w parlamencie – powiedział Donald Tusk podczas wspólnego wystąpienia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Szymonem Hołownią oraz Włodzimierzem Czarzastym.

– Zbudowaliśmy współpracę opartą na partnerstwie i zaufaniu. Dziękuję za potwierdzenie deklaracji, że lider największej partii opozycyjnej dostanie misję tworzenia rządu. Dziękuję za to zaufanie – powiedział szef PO. – Liczę na konstruktywną współpracę z prezydentem i na szybkie decyzje. Polki i Polacy na nie czekają. My jesteśmy gotowi do roboty. W każdej chwili – dodał.

Czarnek: PiS rozmawia z PSL o utworzeniu rządu. Nawet wczoraj

Tymczasem minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ujawnił, że PiS prowadzi z PSL rozmowy o utworzeniu rządu. – Wielokrotnie rozmawiamy, nawet wczoraj – powiedział. Dopytywany w Radiu Zet, z kim konkretnie rozmawiał, Czarnek oświadczył: – Nie powiem z kim. Postaci wysoko postawione? Absolutnie tak.

– Przez trzy lata, kiedy jestem ministrem edukacji i nauki, wielokrotnie rozmawiałem z przedstawicielami PSL, także w ich gabinetach. Nigdy się z tym nie ukrywałem. Nasza współpraca na wielu płaszczyznach była bardzo dobra i będzie bardzo dobra. Co z tego wyjdzie? Nie wiem – podkreślił polityk PiS.

