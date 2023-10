"Antychrystyna Sodomij", LGBT i cerkiew

20 października na YouTube ukazał się wideoklip do najnowszej piosenki Chrystyny Sołowij i Serhija Żadana pt. "Serce". Akcja rozgrywa się głównie we wnętrzu zabytkowej cerkwi św. Andrzeja Apostoła we Lwowie. Świątynia powstała w XVII w. jako katolicki kościół bernardynów. Po włączeniu Lwowa do ZSRS bernardyni opuścili miasto. Kościół przez dziesiątki lat pozostawał zamknięty. W 1991 r. został przekazany grekokatolikom, jako cerkiew św. Andrzeja Apostoła.

W teledysku Chrystyna Sołowij nosi naszyjnik, przypominający Najświętsze Serce Pana Jezusa. Sam tekst piosenki jest dość neutralny. Zwykły popowy utwór o miłości, jakich mnóstwo. O miłości między dwojgiem ludzi – mowa jest o "nim" i o "niej".