"Gdybyśmy zadbali bardziej". Czarnek wskazał, co zawiodło w PiS

W środowisku Prawa i Sprawiedliwości trwa analizowanie przyczyn wyborczego niepowodzenia. Marek Jakubiak twierdzi, że problemem był brak pozytywnej propozycji dla przedsiębiorców. Inni politycy mówią o zbyt intensywnym ataku na Donalda Tuska oraz skierowaniu swojego przekazu do twardego elektoratu.

Zaniedbania PiS

Inną przyczynę porażki wskazał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jego zdaniem, w trakcie swoich rządów Prawo i Sprawiedliwość nie zadbało o zbudowanie zdolności koalicyjnych. Taka postawa zemściła się po 15 października tego roku.

– Gdybyśmy zadbali bardziej o potencjalnego koalicjanta, nie wiem jakiego i to wcześniej niż w ostatnim czasie, na pewno dzisiaj moglibyśmy tworzyć większość. W pierwszym już nawet etapie, bez żadnego problemu i nikt by nie mówił o rządach Tuska i 11 partii. To jest nasz problem, nie zadbaliśmy o koalicjanta w ciągu ostatnich dwóch lat – stwierdził na antenie RMF FM.

W dalszej części rozmowy Czarnek przyznał, że pewnym problemem był też zbyt negatywny przekaz kierowany do wyborców. Partia skupiła się na atakowaniu przeciwników, zamiast na pozytywnej narracji o dokonaniach ostatnich 8 lat.

– Można było dać więcej pozytywnego przekazu w ostatnich dwóch tygodniach, ale były też badania, które pokazywały jednoznacznie, że mogło to przynieść plusy, ale też minusy – stwierdził.

Kolejną przyczyną porażki były "tłuste koty", czyli działacze, którzy wybrali bogacenie się kosztem pracy dla kraju.

– To niestety jest przypadłość każdej długo rządzącej partii i pewnie niemało było tych tłustych kotów, które na pewno nie przynosiły nam dodatkowych punktów […] Pokazuję panu realia rządzenia i myślę, że one decydowały o tym, że niektórych tłustych kotów nie można było usunąć wcześniej – powiedział szef MEiN.

