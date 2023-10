Zmiana unijnych traktatów. Ziobro: To początek końca silnej i wolnej Polski

W środowym głosowaniu Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie zalecające zmianę unijnych traktatów. Za przyjęciem raportu głosowało 20 członków komisji, a sześciu było przeciw.

Treść dokumentu została uzgodniona przez przedstawicieli pięciu ugrupowań: Europejskiej Partii Ludowej, socjaldemokratów, liberałów, Zielonych oraz Lewicę. Zawiera propozycję 267 zmian w ramach Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Plany budzą ogromne kontrowersje przede wszystkim w związku z chęcią zniesienia prawa weta, a także skutkami w postaci przekazania Brukseli kolejnych kompetencji państw narodowych.

Ziobro: Szykujmy się do walki

"To początek końca silnej i wolnej Polski. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt zmian unijnych traktatów. Bruksela właśnie zmienia wspólnotę suwerennych państw w jedno państwo zarządzane przez unijnych urzędników" – ocenił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro we wpisie na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter). "Początkiem tego procesu była warunkowość i KPO, którym Suwerenna Polska zdecydowanie się sprzeciwiała" – zauważył polityk.

"Teraz chcą nam odebrać nie tylko prawo weta, Bruksela będzie za nas decydować niemal o wszystkim, o polityce zagranicznej, bezpieczeństwie, ochronie granic, gospodarce leśnej, zdrowiu czy o ochronie środowiska. Będą kierować naszym przemysłem, energetyką i edukacją. Zdegradują nas do roli taniej siły roboczej, narzucą, co mamy robić i jak myśleć" – napisał Zbigniew Ziobro. "Polska pod rządami Donalda Tuska nie zablokuje tych planów. Winter is coming. Dlatego szykujmy się do walki, nie możemy na to pozwolić!" – podkreślił.

