Braun: Trzeba zmienić nazwę TVP Info

Jeszcze opozycja (KO, Trzecia Droga, Lewica) nie zdążyła utworzyć rządu, a już pojawiają się radykalne plany zmian w mediach publicznych. Na celownik przedstawiciele opozycji biorą przede wszystkim stację TVP Info, którą oskarżają o brak obiektywizmu i sprzyjanie władzy.

– Dostarczanie rzetelnej informacji jest jednym z najważniejszych zadań każdej telewizji publicznej. Istniejące obecnie TVP Info jest całkowitym zaprzeczeniem tego, co jest ustawowym obowiązkiem TVP. Trzeba więc kanał informacyjny, realizujący ustawowy obowiązek bezstronności, pluralizmu, wyważenia i niezależności, zbudować od podstaw. Chodzi nie tylko o zmianę twarzy prowadzących, ale nowy sposób redagowania. Zmiana nazwy byłaby wyraźnym znakiem, że pojawia się nowa jakość – mówi portalowi Wirtualne Media Juliusz Braun, w latach 2011-2015 prezes TVP.

Jaką nazwę mogłoby nosić odświeżone TVP Info? – Mam nadzieję, że znajdzie się dobry pomysł na nową nazwę. Nie powinno to być – moim zdaniem – TVP24 by nie sugerować, że to albo mutacja albo przeciwwaga dla TVN24, nie podoba mi się też stosowanie angielskojęzycznego słowa "news". Nazwa na pewno musi być krótka. Słownik synonimów podsuwa "wieści" albo "nowiny", ale to chyba nie to – ocenia Braun.

Rada Mediów Narodowych ostrzega opozycję

Jak wynika z informacji Interii, na piątkowym posiedzeniu Rady Mediów Narodowych pojawił się pomysł, by RMN wydała specjalne oświadczenie w obronie Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i ich pracowników.

W projekcie oświadczenia podkreślono, że jakiekolwiek zmiany w mediach publicznych "mogą nastąpić jedynie na drodze ustaw przyjętych łącznie przez Sejm, Senat i Prezydenta RP, czyli w procedurze zapisanej w Konstytucji RP".

"Próba podważenia ustaw np. przez uchylenie uchwał o powołaniu członków KRRiT i RMN, którzy mają ustawowo gwarantowaną sześcioletnią kadencję, w drodze likwidacji spółek mediów publicznych lub jakimkolwiek innym sposobem, omijającym tryb ustawowy, będzie złamaniem prawa i Konstytucji" – zapisano w projekcie, który przedłożył Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych.

