Pigwowiec i pigwówka

Pigwa to inny, dużo większy owoc, rosnący na drzewach. Tymczasem interesujący nas pigwowiec japoński to niewysoki krzew, na którym rosną niewielkie, okrągłe owoce w kolorze żółtym. Są dość twarde i mają sporą komorę nasienną, a w niej dużo pestek w kolorze podobnym do pestek granatu. Z tych pestek tłoczy się olej używany w kosmetyce, np. do pielęgnacji twarzy – jest delikatny i dobrze odżywia skórę.