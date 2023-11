Podczas konferencji prasowej przypomniał on izraelskim żołnierzom biblijną historię walki Izraelitów z Amalekitami. Zdaniem komentatorów miał on na myśli zalecenie z Pierwszej Księgi Samuela (Sm 15, 3): „Dlatego teraz idź, pobijesz Amaleka i obłożysz klątwą wszystko, co jest jego własnością; nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły”.