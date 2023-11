Szydło: To rzecz niesłychana

– Warto będzie się wsłuchiwać teraz w komentarze polityków PO, PSL, Lewicy, którzy w tej chwili biegają po mediach i domagają się, żeby przejąć władzę, a jednocześnie wylewają nieprawdziwe informacje, posądzają o różne rzeczy polityków PiS.Z ochotą posłucham, co pan Donald Tusk i jego koledzy mają do powiedzenia o tej sytuacji. Pan Karpiński dołączy w europarlamencie do posłów lewicy, którzy byli oskarżeni o korupcję, a dziś przecież spokojnie uczestniczą w posiedzeniach – stwierdziła była premier Beata Szydło na antenie radiowej Trójki.

– To rzecz niesłychana, natomiast mam nadzieję, że zarówno w przypadku pana Karpińskiego, jak i innych parlamentarzystów, którzy zostali oskarżeni i toczy się przeciw nim postępowanie o korupcję, sprawy będą wyjaśnione i oni swoje mandaty później stracą – podkreśliła europoseł PiS.

Z celi do PE?

Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu, wyraził zgodę na objęcie mandatu europosła – poinformowała stacja RMF FM. Chodzi o mandat, który zwolni wiceprezes PSL Krzysztof Hetman. Hetman zdobył bowiem mandat posła na Sejm RP, startując w wyborach 15 października z list Trzeciej Drogi.

"To sytuacja bez precedensu, gdy polityk przebywający w areszcie może zostać deputowanym do Europarlamentu" – zauważa rozgłośnia. Włodzimierz Karpiński przebywa w areszcie od lutego. Chodzi o tzw. aferę śmieciową, w która ma być zamieszany były sekretarz Warszawy.

– To nie jest ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości – mówi RMF FM mecenas Michał Królikowski. Obrońca Karpińskiego zapewnia, że polityk nie będzie unikał śledczych. Zmieni się jedynie to, że będzie odpowiadał z wolnej stopy. "Po objęciu mandatu europosła Karpiński będzie musiał zostać zwolniony z aresztu, ponieważ obejmie go immunitet. Ewentualną zgodę na jego powtórne aresztowanie będzie musiał wydać Parlament Europejski" – opisuje rp.pl.

Pełnomocnik Karpińskiego zapewnia, że jego klient nie ma zamiaru uciekać przed wymiarem sprawiedliwości, a jedyne co się zmienia to fakt, że będzie odpowiadał z wolnej stopy.

Czytaj też:

Karpiński przyjmie mandat europosła? Ziobro: A teraz zagadka