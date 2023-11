Co ze sztandarową obietnicą PO? Bosak: Idziemy im na rękę

W rozmowie z RMF FM Bosak stwierdził, że jego ugrupowanie proponowało wprowadzenie 12-stokrotności pensji minimalnej, ale Platforma Obywatelska "postanowiła ich przelicytować", dając 60 tysięcy. – Bo według naszej formuły byłoby 51 tysięcy w przyszłym roku i my idziemy Platformie na rękę, wzięliśmy po prostu ich rozwiązanie i dodaliśmy do swojego projektu i już jest złożone – stwierdził Krzysztof Bosak w RMF FM.

– Jeśli mam być szczery, oni wpierw będą badać stan finansów publicznych, co zresztą przebąkiwali, nie ma tego w umowie koalicyjnej, widać, że wyminęli kłopotliwe dla nich tematy. Życzę im to, że jeżeli stan finansów publicznych będzie przyzwoity, to, żeby obietnice realizowali. To jest dobry standard polityki, my chcemy ich zachęcić – dodał

Bosak: Konfederacja i tak zyska

– Magia tej sytuacji polega na tym, że cokolwiek się nie stanie, Konfederacja na tym zyska. Dlatego że jeżeli oni nie poddadzą naszych projektów pod głosowanie, to złamią swoją obietnicę, że nie ma zamrażarki sejmowej, jeśli je poddadzą, to będzie debata, w której my będziemy mogli artykułować nasze podejście. Jeśli one zostaną przegłosowane, to realizujemy swój program, a jeśli nie zostaną przegłosowane, to przynajmniej w drodze debaty rozszerzamy zakres akceptacji społecznej dla naszych rozwiązań i tłumaczymy posłom, bo jednak jedną rzeczy, o których mało kto wie, że wiele rzeczy nie przechodzi przez Sejm, bo posłowie zwyczajnie tego nie rozumieją – stwierdził Krzysztof Bosak w RMF FM.

Pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu. PiS bez wicemarszałków w obu izbach

W poniedziałek rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji, a także pierwsze posiedzenie Senatu XI kadencji. Sejm wybrał na marszałka Szymona Hołownię (Polska 2050, Trzecia Droga), natomiast wicemarszałkami zostali: Monika Wielichowska (KO), Dorota Niedziela (KO), Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Piotr Zgorzelski (PSL, Trzecia Droga) oraz Krzysztof Bosak (Konfederacja). Sejm odrzucił kandydaturę Elżbiety Witek (PiS).

Senat wybrał na marszałka Małgorzatę Kidawę-Błońską. Wicemarszałkami Senatu zostali: Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Rafał Grupiński (KO) i Michał Kamiński (Trzecia Droga). Kandydatura Marka Pęka (PiS) nie uzyskała wymaganej większości.

Prezydent desygnował Morawieckiego na premiera

Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w poniedziałek wieczorem przyjął dymisję rządu złożoną przez premiera Mateusza Morawieckiego i jednocześnie powierzył mu misję tworzenia nowego gabinetu.

– Wierzę w to, że pan premier, tak jak mnie zapewniał, znajdzie większość, która poprze w Sejmie nową Radę Ministrów i będzie mógł w porozumieniu, już nie tylko w ramach Zjednoczonej Prawicy, ale w szerszym porozumieniu parlamentarnym, kontynuować rozwijanie Rzeczypospolitej – powiedział prezydent

