Ozdoba: Mentzen pokazał, że popiera układ Donalda Tuska

DoRzeczy.pl: Za nami inauguracja X kadencji Sejmu. To, co przebiło się do opinii publicznej to nieparlamentarne zachowanie posłów opozycji podczas przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy i sytuacja związana z funkcją wicemarszałka dla Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan oceni te dwa zdarzenia?



Jacek Ozdoba: To oczywiście coś, co jest niedopuszczalne. To niewiarygodne, żeby największy klub parlamentarny w Sejmie wskazywał kandydata na wicemarszałka, a opozycja uniemożliwiała wybór osoby z tego obozu. Zwracam uwagę, że nie tylko pani Elżbieta Witek nie została wybrana na funkcję wicemarszałka, ale również senator Marek Pęk na funkcję wicemarszałka Senatu. Do niedawna w Senacie osoba, która pełniła funkcję marszałka, trzeciej osoby w państwie była głównym bohaterem działań prokuratury. W materiale dowodowym 236 osoby miały wskazać, że pan Tomasz Grodzki był związany z procederem korupcyjnym. To nie przeszkadzało PO, żeby wybrać go na marszałka Senatu. A z kolei jakieś rzekome wypowiedzi senatora Pęka powodują, że nie nie może on zostać wicemarszałkiem.

Funkcję wicemarszałka uzyskała z kolei Konfederacja, która głosowała razem z opozycją w sprawie wyboru na marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Chociaż Konfederacja zarzekała się, że nie będzie wchodziła w koalicję z opozycją, to okazuje się, że w pewnych kwestiach współpraca będzie możliwa.

To jest kompromitujące. To będzie miało daleki, negatywny skutek dla Konfederacji. Pan Mentzen pokazał, że jest osobą popierającą układ Donalda Tuska i opozycji.

