Były minister PiS w rządzie Tuska? Poseł Konfederacji: Nie wzbudza zaufania

Jak nieoficjalnie ustalił "Wprost", w formującym się rządzie KO, trzeciej Drogi i Nowej Lewicy, na czele resortu spraw zagranicznych ma stanąć Radosław Sikorski.

Wśród potencjalnych kandydatów na stanowisko szefa MSZ, oprócz Sikorskiego, wymieniano jeszcze Pawła Kowala oraz Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Ostatecznie to właśnie na eurodeputowanego Platformy Obywatelskiej miał postawić Donald Tusk.

Według informacji "Wprost" Sikorski jest pewniakiem na tę funkcję. – Polityka zagraniczna znów będzie główną kompetencją rządu, a nie prezydenta – miał oznajmić informator z Platformy.

Tumanowicz: Sikorski nie wzbudza mojego zaufania

W środę o możliwe objęcie MSZ przez Sikorskiego został zapytany na antenie Radia WNET poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.

– My będziemy krytycznie patrzeć na poczynania zjednoczonego centro-lewu, co zapowiadaliśmy. Radosław Sikorski jest osobą, która delikatnie rzecz ujmując, nie wzbudza mojego zaufania. Będziemy tym bardziej patrzeć na jego działania i zobaczymy – powiedział szef sztabu wyborczego Konfederacji z okresu kampanii wyborczej.

Na pytanie, czy Sikorski nie jest politykiem skompromitowanym, Tumanowicz powtórzył, że prawdopodobny przyszły szef MSZ ze względu na swoją działalność z przeszłości nie wzbudza jego zaufania. Dodał, że Konfederacja będzie głosować przeciwko powołaniu rządu Donalda Tuska.

Dopytywany o szczegóły w kontekście polityki prowadzonej przez Sikorskiego, Tumanowicz ograniczył się do przypomnienia, że był on członkiem zarówno rządu PiS, jak i ekipy PO.

– Choćby nawet sam fakt tego, że potrafił przeskakiwać z partii do partii (…) jest dla mnie sygnałem, że jest to osoba mało wiarygodna. (…) Nie ufam osobom, które tak łatwo przeskakują z partii do partii, szczególnie tak skrajnie od siebie różnych, jeśli chodzi o podejście do siebie samych, jak PiS i PO. Natomiast jeżeli chodzi o sam styl rządzenia, to prawdopodobnie nie będzie wielkiej różnicy – powiedział Tumanowicz.

Były minister PO i PiS

Przypomnijmy, że obecny europoseł Platformy Obywatelskiej już raz pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych. Miało to miejsce w latach 2007–2014 w pierwszym rządzie Donalda Tuska. Wcześniej, w latach 2005-2007 Sikorski był ministrem obrony narodowej w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.

