Biejat: Ta koalicja ma ciążenie w kierunku liberalnym ekonomicznie

Partia Razem zadeklarowała, że co do zasady, będzie popierać rząd KO, Trzeciej Drogi i Nowa Lewicy, w którego skład ostatecznie nie weszła. Reprezentująca formację Magdalena Biejat została zapytana, czy ugrupowanie zamierza popierać również projekty liberalne gospodarczo, o ile takie w ogóle się pojawią.

Biejat zaznaczyła, że decyzje będą podejmowane jako klub całej Lewicy. – Z jednej strony deklarujemy, że poprzemy wszystkie projekty, które będą z naszej perspektywy po prostu dobre dla Polski. (…) Zwracam uwagę, że w koalicyjnej umowie jest taki zapis, który mówi o tym, że partie, które wchodzą w skład tej koalicji, będą zakładać dyscyplinę głosowań w tych wypadkach, w których będzie konsensus wszystkich partii. W związku z tym projekty rządowe to będą też takie projekty, które będą do zaakceptowania przez Lewicę – powiedziała senator.

Biejat: Koalicja ma ciążenie w kierunku centro-prawicowym

Dopytywana, czy wierzy, że Włodzimierz Czarzasty i jej formacja zdoła wynegocjować oczekiwane projekty, Biejat wyraziła opinię, że formująca się koalicja "ma ciążenie w kierunku centro-prawicowym i liberalnym ekonomicznie". – Taki jest fakt, taka jest arytmetyka dzisiaj, tak zdecydowali wyborcy – podkreśliła, tłumacząc linię przyjętą przez Lewicę w trakcie negocjacji.

Biejat zapewniała, że wszystkie człony Nowej Lewicy są i pozostaną zjednoczone. – Nie będzie nas w rządzie. Ale proszę zwrócić uwagę, że różne ministerstwa mają różną sprawczość. (…) Nowa Lewica decyduje się na wejście do rządu, mam nadzieję i trzymam za to kciuki za to, że poseł Gawkowski, który będzie jednym z wicepremierów tego rządu, otrzyma tekę ministra cyfryzacji. Ministerstwo Cyfryzacji jest ministerstwem, które jest mocno niezależne od ministerstwa finansów – powiedziała polityk.

Biejat przypomniała, że kwestie, na których najbardziej zależało partii Razem, takie jak: program mieszkaniowy, zdrowotny, badań i rozwoju, praw kobiet czy skrócenia czasu pracy, nie zostały zagwarantowane, stąd decyzja partii o niewchodzeniu do koalicji rządowej.

Razem zyskała mandaty

Przypomnijmy, że podczas gdy Nowa Lewica jako całość ma mniej mandatów, niż w poprzedniej kadencji, to Razem powiększyła swój stan posiadania z sześciu mandatów do siedmiu w tej. Ponadto wprowadziła dwie osoby do Senatu. Obok Biejat, do izby weszła Anna Górska.

Z Razem w Sejmie będą: Adrian Zandberg, Dorota Olko, Joanna Wicha, Daria Gosek-Popiołek, Paulina Matysiak, Marcelina Zawisza i Maciej Konieczny.

