Tarcia na lewicy. Scheuring-Wielgus: Partia Razem popełniła błąd

Rada Krajowa Lewicy Razem zdecydowała, że Partia Razem może poprzeć nowy rząd koalicyjny, ale członkowie nie wejdą w jego skład. To efekt braku zgody na wpisanie do umowy szeregu postulatów Razem. Chodziło m.in. o kwestie transportowe, choć nie tylko. Spory budził też temat zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia.

"Nie odkleili się"

Postawę partii Razem komentowała w RMF FM Joanna Scheuring-Wielgus. Poseł Nowej Lewicy pytana, czy formacja Zandberga i Biejat "odkleiła się" od Nowej Lewicy, zaprzeczyła. – Partia Razem się od nas nie odkleiła, to jest nieuprawnione, by tak mówić – podkreśliła.

– To jest ich decyzja, nie weszli do rządu. Uważam, że popełnili błąd, ale cały czas są w klubie Lewicy, są z nami, współpracujemy. Tu się nic nie zmieniło – zapewniła Scheuring-Wielgus. Polityk dodała, że dalsza współpraca z partią Razem będzie wyglądać tak, jak dotychczas. – Zresztą w umowie koalicyjnej jest zapis, że jeżeli będziemy głosować projekty rządowe i znajdzie się ktoś, kto ma odmienne zdanie, to trzeba to przedyskutować. Raczej nie wyobrażam sobie wielkich słów oburzeń, mówienia, że się z czymś nie zgadzam, bo postulaty Nowej Lewicy i partii Razem są w zasadzie we wszystkich punktach zbieżne – wyjaśniła parlamentarzystka.

– Jak się jest w polityce, to nie można udawać, że się nie idzie po władzę, a władzy uczy się wtedy, kiedy wchodzi się do rządu, ministerstw. Szkoda, że nie chcą z tego skorzystać. My jako Nowa Lewica do rządu wchodzimy – zaznaczyła Scheuring-Wielgus.

Poseł Razem zawiedziona negocjacjami koalicji

Tymczasem poseł Razem Paulina Matysiak przyznała wcześniej że koalicyjne negocjacje KO, Trzeciej Drogi oraz Lewicy zakończyły się "wynikiem absolutnie niesatysfakcjonującym". Jedną z osi sporu była aborcja. – Sprawa ustawy ratunkowej, która depenalizuje aborcję, też nie znalazła poparcia, nie wspominając o legalizacji aborcji do 12. tygodnia ciąży, którą zablokowali konserwatyści z Trzeciej Drogi. To był nasz postulat, który przejęła Platforma Obywatelska, więc jest większość parlamentarzystów nowej koalicji rządzącej, która popiera to rozwiązanie – przyznaje poseł Razem. Jednocześnie dodaje, że "uwarunkowania są takie, że Trzecia Droga była w stanie to zablokować".

Matysiak podkreśla, że "umowa koalicyjna, jest dosyć ogólna, są w niej zawarte raczej pewne kierunki". – Z większością oczywiście się zgadzamy. Chcemy zobaczyć, jak te rozwiązania będą realizowane. Będziemy pracować nad swoimi projektami i szukać dla nich szerszego poparcia niż tylko w naszym klubie – deklaruje parlamentarzystka Razem.

Czytaj też:

"Była bardzo nieprzyjemna rozmowa". Czarzasty o spotkaniu z WitekCzytaj też:

Nowa wicemarszałek z KO: Chcę, żeby można było wejść na teren Sejmu z psem