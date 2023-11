Umowa koalicyjna opozycji. Jaki: Czegoś takiego Polska jeszcze nie widziała

Liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy podpisali w piątek umowę koalicyjną.

W dokumencie znalazł się m.in. zapis mówiący o unieważnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. ws. aborcji. Koalicja potwierdziła także pilną potrzebę podwyżek dla nauczycieli, pracowników służby publicznej, w tym administracji, oraz sądów i prokuratury.

Jaki: Polska takiego kuriozum nie widziała

W programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Patryk Jaki został zapytany, kiedy Zjednoczona Prawica przedstawi swoją umowę koalicyjną. – U nas nie jest to konieczne. Wszystkie dotychczasowe umowy koalicyjne odwoływały się do programu, który jest wspólny. Jest to zasadnicza różnica między Zjednoczoną Prawicą a tym całym konglomeratem partii opozycyjnych, które mają różne programy – odpowiedział.

– Polska takiego kuriozum nie widziała, żeby oficjalnie chwalić się, że w programie jest zasada łamania prawa, konstytucji, ograniczanie i reglamentowanie wolności słowa. Czegoś takiego Polska jeszcze nie widziała, takiego skandalu, jakim jest ta umowa koalicyjna – stwierdził europoseł Suwerennej Polski.

"Będę jeszcze więcej lajkował"

W czwartek europarlamentarzyści poparli wniosek o uchylenie immunitetów europosłom Zjednoczonej Prawicy – Beacie Kempie, Beacie Mazurek, Patrykowi Jakiemu i Tomaszowi Porębie. Chodzi o polubienie spotu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości z kampanii samorządowej z 2018 r. O uchylenie immunitetów wnioskował do polskiego sądu założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Rafał Gaweł, zarzucając "nawoływanie do nienawiści".

– Będę jeszcze więcej lajkował – zapowiedział Jaki w Polsat News. – Dla nich pokazywanie prawdy jest "mową nienawiści", dlatego chcę ich uprzejmie poinformować, że nie zamkną ani mi, ani Polakom ust i będziemy dalej publikować prawdziwe sceny przemocy migrantów – oznajmił.

