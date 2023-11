Co krytycy Soboru Watykańskiego I mówią nam o papieżu Franciszku?

Paradoks ten mówi rzecz dość oczywistą, ale jednak często zaskakującą nawet wybitne umysły. Warto jest mianowicie czytać nie tylko autorów podręcznikowych, ale także tych, którzy w podręcznikach się nie tylko nie zmieścili, a nawet w osiągniętym celu swojego myślenia wylądowali daleko poza nimi i gdzieś ostatecznie pobłądzili.

Dyskusja o zakresie władzy papieskiej nieuchronnie zmusza nas do tego, byśmy się cofali do czasów Soboru Watykańskiego I, a nawet okresu nieco go poprzedzającego. Wtedy to trwały rzeczywiste dyskusje nad takimi problemami jak prymat papieski i papieska nieomylność. Ostatecznie Sobór, na czele z papieżem Piusem IX, zlekceważył niepokoje tych, którzy krytykowali ogłoszenie dwóch nowych dogmatów i ustalił, że wiara Kościoła obejmuje także te dwie sprawy.