"Potencjalni uczestnicy III wojny światowej uważnie śledzą ten aspekt wojny na Ukrainie"

Walka radioelektroniczna (ERW) stała się jednym z najważniejszych obszarów wojny rosyjsko-ukraińskiej. Obie strony zmuszone są do ciągłego udoskonalania swoich technologii i technik, aby prześcignąć wroga – pisze "The New York Times”.

– Wojna elektroniczna wpłynęła na walki na Ukrainie w takim samym stopniu, jak pogoda i teren – powiedział Brian Clark, starszy pracownik w Hudson Institute, zespole doradców w Waszyngtonie, dodając, że każda operacja w obecnym konflikcie musi teraz uwzględniać działania wroga w widmie elektromagnetycznym.

W artykule zauważono, że elektroniczny sprzęt bojowy był używany także w innych konfliktach zbrojnych w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Ale obecna wojna jest pierwszą w historii, podczas której dwie armie o w przybliżeniu równej sile korzystają z systemów EW z maksymalną intensywnością.

Nowa forma walki

"Taktyka ta stała się tak krytyczna, że wojnie elektronicznej poświęcono osobny rozdział w niedawnym eseju generała Walerego Załużnego, najwyższego dowódcy wojskowego Ukrainy” – pisze "NYT".

Potencjalni uczestnicy III wojny światowej – USA, Europa i Chiny – uważnie śledzą ten aspekt wojny na Ukrainie i już zwiększają zakupy systemów EW dla własnych armii.

Znaczenie systemów EW we współczesnych działaniach wojennych jest trudne do przecenienia. Chociaż narzędzia te nie stanowią zagrożenia dla siły żywej wroga, to wpływają na nowoczesną broń, która opiera się na ciągłej wymianie sygnałów radiowych z innymi systemami na polu bitwy i poza nim.

"Prawie każda technologia komunikacji opiera się na sygnałach elektromagnetycznych, niezależnie od tego, czy są to żołnierze z radiami, drony podłączone do operatorów, czy rakiety przymocowane do satelitów. Jednym z podstawowych, ale skutecznych narzędzi jest zakłócacz, który utrudnia komunikację, wysyłając silne sygnały na tych samych częstotliwościach, co krótkofalówka. Tę funkcję mogą pełnić również drony, które powodują takie zakłócenia, że sygnał nie może zostać przesłany” – wyjaśnia dziennik.

Sytuacja w dziedzinie EW ciągle się zmienia. Już na początku inwazji Rosjanie mieli w tych środkach znaczną przewagę. Potem Ukraińcy zaczęli odrabiać opóźnienia techniczne. Ale wkrótce Rosjanie ponownie się przystosowali i zaczęli z powodzeniem wykorzystywać EW do nowych zadań, na przykład do tworzenia kopuły radioelektronicznej nad okopami w celu ochrony przed dronami FPV.

