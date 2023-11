Mularczyk: Polityka wschodnia rządu Tuska będzie podporządkowana Niemcom

DoRzeczy.pl: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 stwierdził, że Polska musi podjąć rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką. Jak pan ocenia te słowa?

Aleksander Mularczyk: Dobrze wiemy, że pan Łukaszenka nie jest samodzielnym aktorem na scenie politycznej na Białorusi. Jest w całości uzależniony od Rosji i od Putina. To nie on wymyślił falę migracji, która idzie przez Białoruś na Polskę. Ten sam proces trwa ze strony Rosji na Finlandię. Rozumiem, że to intencja, ale to wynika z braku rozeznania sytuacji międzynarodowej, tego, że pan Łukaszenka nie jest samodzielnym podmiotem. To nie są decyzje Łukaszenki. Mogę jedynie życzyć powodzenia w tym dialogu nowemu wicemarszałkowi Senatu.

Jak może wyglądać polityki wschodnia rządu Tuska? Czego możemy się spodziewać?

Podporządkowania tej polityki Niemcom. To największy problem. Ta polityka będzie zbieżna z tym, jakie są oczekiwania Berlina. Nie będzie to polityka suwerenna, a raczej serwilistyczna wobec Berlina. Pamiętamy wszyscy reset z Rosją, który był realizowany przez Tuska i Sikorskiego. On był bardzo po myśli Berlina, który kooperował z Rosją przy budowie Nord Streamu. To był również szereg kontaktów energetycznych i militarnych, które pokazywały, że Niemcy dogadują się z Putinem. Ta polityka poniosła wielką klęskę. Istotne jest kontynuowanie tego, co zapoczątkował nasz rząd – wzmacnianie bezpieczeństwa przez rozwijanie własnych sił zbrojnych, również bezpieczeństwa granic. To jedyna gwarancja zapewnienia bezpieczeństwa dla Polski i Polaków.

