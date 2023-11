Mocne słowa Ziobry. "To zmierza do likwidacji państwa polskiego"

– Dzisiaj w PE trwa debata, a jutro ma być głosowanie nad propozycją nowych projektów traktatów europejskich. Traktaty te w swojej istocie prowadzą do likwidacji państw narodowych i stworzenia w miejsce UE jednego państwa europejskiego. Jest to wizja prezydencji niemieckiej, która formułowała tego typu postulaty już od dobrych kilku lat – mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie minister sprawiedliwości, szef Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro.

– Z tego względu wcześniej Solidarna Polska, a dziś Suwerenna Polska, konsekwentnie sprzeciwiała się wprowadzeniu mechanizmu warunkowości w związku z tzw. praworządnością oraz KPO. Wskazywaliśmy, że są to mechanizmy, które prowadzą do celu, jakim jest stworzenie nowych traktatów. Powołanie nowych mechanizmów, które dają KE możliwości ingerowania w spraw wewnętrzne w sposób niespotykany do tej pory pory w historii. Sposób, który może wpłynąć na wynik wyborów – podkreślił polityk.

Ziobro stwierdził, że dokładanie tak się stało. – Nasze ostrzeżenia, które często były przyjmowane z niezrozumieniem, jako niemające podstaw, z licznymi zapewnienia z prawa, lewa i środka, że te pieniądze z KPO będą i Komisja nie będzie odwoływać się do warunkowości jako narzędzia wpływu na wynik wyborów w Polsce, okazały się dalekie od rzeczywistości – przekonywał szef SP.

Minister zaznacza, że "potwierdziło się w 100 proc. to, co nasi politycy mówili". – Że mechanizm warunkowości to jest bicz na suwerenna państwa, służący temu, żeby wymusić ich zgodę na przebudowę UE jako wspólnoty suwerennych, równych narodów na nowy kształt, de facto państwo europejskie. Stoimy w obliczu tych zmian. Są przedmiotem debaty w PE, jutro głosowanie. Choć może to wydawać się wciąż niektórym mało prawdopodobne, to jest to kroczący zamach na suwerenność Polski, zmierzający do likwidacji państwa polskiego – podkreślił prokurator generalny.

