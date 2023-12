"Duże ryzyko przegrania wojny". Ukraina znalazła się pod ścianą

Podczas wizyty w Waszyngtonie Jermak apelował do Kongresu o zatwierdzenie dodatkowego finansowania dla Ukrainy.

– Jeśli pomoc, która jest obecnie przedmiotem dyskusji w Kongresie, opóźni się, nie mówię, że nie zostanie przyjęta, to stworzy to ogromne ryzyko. I oczywiście z dużym prawdopodobieństwem uniemożliwi to kontynowanie wyzwalania naszych terytoriów. Dodatkowo stworzy duże ryzyko przegrania wojny – powiedział. Jego wypowiedź cytuje "Voice of America".

Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy dodał, że Ukraina potrzebuje nie tylko pomocy wojskowej, ale także wsparcia budżetowego.

– Ukraina pracuje teraz z partnerami nad sfinalizowaniem planu na przyszły rok. Chcemy wygrać jak najszybciej, bo minęły już dwa lata, a to dużo czasu – podkreślił.

Ukraińska delegacja w USA

Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrii Jermak, minister obrony Ukrainy Rustem Umierow i przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk przebywają z oficjalną wizytą w Stanach Zjednoczonych.

Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski planował zwrócić się do amerykańskich senatorów. Jak podają media, spotkanie miało dotyczyć sytuacji na froncie i dalszej pomocy Ukrainie. Prezydent miał apelować do polityków o zakończenie konfliktu w Kongresie i odblokowanie pomocy. W wideokonferencji mieli wziąć udział także sekretarz stanu USA Anthony Blinken, sekretarz obrony Lloyd Austin i dyrektor CIA Avril Haynes. Jednak wieczorem CNN poinformowało, że Zełenski odwołał spotkanie. Decyzja w tej sprawie miała nastąpić "w ostatniej chwili".

Kongres podał, że dyskusje na temat nowego pakietu pomocowego dla Ukrainy powinny rozpocząć się w tym tygodniu.

4 grudnia dyrektor Biura Zarządzania i Budżetu USA Shalanda Young wysłała do Kongresu pilne pismo, w którym poinformowała o konieczności niezwłocznego podjęcia decyzji w sprawie dalszego finansowania pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jej zdaniem, przyznane wcześniej środki wyczerpią się w tym miesiącu.

