"Rusza wielka miotła Tuska". Nowe informacje o planach rządu

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", w pierwszej kolejności powołani zostaną wojewodowie i sekretarze stanu, a w kolejnym tygodniu pozostali wiceministrowie w randze podsekretarzy stanu.

Cytowany w artykule bliski współpracownik premiera Donalda Tuska stwierdził, że gdyby nie unijny szczyt (14-15 grudnia) to komplet byłby już w tym tygodniu.

Z ustaleń "DGP" wynika, że Koalicja Obywatelska będzie mieć 10 wojewodów, a pozostali koalicjanci – po dwóch. Jeśli zaś chodzi o wiceszefów resortów, każdy koalicjant będzie reprezentowany w każdym ministerstwie.

Kto w nowym rządzie Tuska?

Gazeta dowiedziała się nieoficjalnie, że w Ministerstwie Finansów (ma nim pokierować Andrzej Domański) odpowiedzialną za spięcie budżetu państwa będzie doświadczona urzędniczka Hanna Majszczyk, która pełniła tę funkcję w resorcie za rządów trzech premierów: Donalda Tuska, Ewy Kopacz, i częściowo, Beaty Szydło (wiceminister złożyła rezygnację w czerwcu 2017 r.).

"Przyszłemu szefowi MSWiA Marcinowi Kierwińskiemu z KO ludowcy chcą dokooptować byłego szefa Państwowej Straży Pożarnej – Wiesława Leśniakiewicza, a Lewica – Wiesława Szczepańskiego. Jeden z wiceszefów MSWiA z Polski 2050 ma być odpowiedzialny za politykę migracyjną" – podaje "DGP" w artykule zatytułowanym: "Rusza wielka miotła Tuska".

Z kolei do Ministerstwa Obrony Narodowej, którym pokieruje prezes PSL Władysław Kosiniak -Kamysz, ma trafić Cezary Tomczyk z KO.



Dziś gorący dzień w Sejmie, jutro zaprzysiężenie

Po wyborze Donalda Tuska na premiera wczoraj wieczorem w Sejmie doszło do spotkania nowego szefa rządu z prezydentem Andrzejem Dudą, po którym Kancelaria Prezydenta poinformowała, że po uzyskaniu wotum zaufania, zaprzysiężenie gabinetu Tuska odbędzie się w środę, 13 grudnia o godzinie 9:00 w Pałacu Prezydenckim.

Wcześniej, we wtorek rano Tusk wygłosi expose. Następnie odbędzie się debata, a po niej, około godziny 16:00, zaplanowano głosowanie nad wotum zaufania. Sejm udziela go większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Koalicja KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy dysponuje 248 głosami. PiS ma ich 190.

Czytaj też:

Zapowiada się gorący dzień w Sejmie. Co Tusk powie w exposé?