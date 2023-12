Kierownictwo PAP odmówiło publikacji wypowiedzi Kaczyńskiego. Wiemy, co powiedział prezes PiS

Kilka dni temu Donald Tusk zapowiedział, że będzie głosował nad uchyleniem immunitetów tym wszystkim, którzy decydowali się "na łamanie i naruszanie prawa".

– Nie ważne, czy jest parlamentarzystką czy parlamentarzystą PiS-u. To bez znaczenia. Będziemy też głosowali nad uchyleniem immunitetów tym wszystkim, którzy decydowali się na łamanie i naruszanie prawa. Nie będzie świętych krów – deklarował premier.

Kaczyński odpowiedział na te słowa, jednak nowe kierownictwo PAP po przejęciu mediów przez Donalda Tuska i Bartłomieja Sienkiewicza, odmówiło jej publikacji.

Kaczyński: Tuskowi puszczają nerwy

Kaczyński stwierdził, że Donald Tusk "ewidentnie gra na ostre podziały społeczne i polityczną anihilację sił społecznych", które stawiają na umacnianie suwerenności Polski. Jak dodał zastraszanie to "stała metoda środowiska politycznego Platformy". – Tuskowi ewidentnie puszczają nerwy, a już na pewno kolejne jego wypowiedzi demaskują prawdziwe intencje co do polityki, którą chce prowadzić względem osób mających inne poglądy – ocenia prezes PiS.

– Pomimo tego, że dużo mówili o demokracji, wolności to w rzeczywistości tę demokrację i wolność, pluralizm myśli i poglądów brutalnie chcą zduszać. Przykładem tego jest całkowicie bezprawne, przemocowe przejęcie mediów, groźby kierowane do parlamentarzystów, dziennikarzy, czy protestujących obywateli, którzy tego typu działania kwestionują – mówił.

Kaczyński obiecuje pomoc

Szef PiS podkreślił, że jego partia jest środowiskiem "prawdziwie demokratycznym", które jest zbudowane na takich wartościach jak wolność, solidarność wobec drugiego człowieka. Zapewnił też, że PiS zawsze będzie protestować w obliczu łamania prawa.

– Każdy kto będzie atakowany przez rząd Tuska może liczyć na nasze wsparcie i pomoc, także prawną, w razie jakichkolwiek działań represyjnych. W obliczu wydarzeń jakie się dokonują na naszych oczach, niszczenia instytucji publicznych, politycznego ich zawłaszczania, ograniczania dostępu do informacji, nie możemy ulec. Każda osoba atakowana przez Tuska i jego przybocznych może liczyć na nasze wsparcie – zapewnił.



