Kułeba rozbrajająco szczery: Ukraina nie ma "planu B"

W rozmowie z CNN Kułeba ocenia, że Zachód będzie nadal udzielał jej pomocy, – Nie mamy "planu B", mamy zaufanie do "planu A". Ukraina zawsze będzie walczyć tymi środkami które posiada. Jak powiedział słusznie sekretarz generalny, to co się daje Ukrainie to nie jest dobroczynność. To inwestycja w obronę NATO – mówił szef MSZ.

Polityk podkreślił ponadto, że jeżeli Władimir Putin odniesie zwycięstwo na Ukrainie, to w przyszłości nie zawaha się przed zaatakowaniem krajów NATO.

– Ci, którzy w swoich kalkulacjach polityki zagranicznej uważają, że Putin nie ośmieli się zaatakować kraju NATO...popełniają olbrzymi błąd i powinni zmienić pracę – mówił.

Kułeba stwierdził ponadto, że zsumowane siły Ukrainy i Zachodu są większe od tych, które pokonały ZSRR. – Połączony PKB Ukrainy i jej obecnych sojuszników jest 21 razy większy niż Rosji i jej bardzo nielicznych sojuszników. Oznacza to, że są wystarczające środki aby udzielić Ukrainie niezbędnej pomocy. Zachód powinien tylko zacząć wierzyć w siebie i w swoje zdolności odniesienia zwycięstwa – powiedział Kułeba.



Amerykańska pomoc dla Ukrainy

27 grudnia USA ogłosiły przekazanie Ukrainie ostatniego pakietu pomocy wojskowej w 2023 roku. Łączna kwota nowego pakietu wsparcia wyniosła 250 mln dolarów.

Obejmował on pociski przeciwlotnicze, inne elementy systemów obrony powietrznej, dodatkową amunicję do systemów rakietowych i artyleryjskich dużej mobilności, amunicję artyleryjską kalibru 155 i 105 mm, amunicję przeciwpancerną i ponad 15 milionów sztuk amunicji.

12 grudnia podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w USA amerykański przywódca Joe Biden zapowiedział przeznaczenie 200 mln dolarów dodatkowej pomocy.

Amerykański prezydent wezwał wtedy Kongres do stanięcia po stronie Ukrainy i obrony wolności, a także podkreślił, że tej zimy Putin planuje ponownie przeprowadzić ataki rakietowe na ukraińską sieć energetyczną, aby pogrążyć ukraińskie rodziny „w ciemności w najzimniejszej porze roku wyrządzając tym ogromne szkody".

Później Pentagon przekazał, że ten pakiet będzie obejmował dodatkowy sprzęt przeciwlotniczy, amunicję artyleryjską i broń przeciwpancerną.

