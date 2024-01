Korwin-Mikke mocno odpowiada "pisowcowi" z Konfederacji

Parlamentarzysta gościł w czwartek na antenie stacji RMF FM. Robert Mazurek bardzo chciał, żeby Wipler powiedział, czy chce usunięcia Grzegorza Brauna z Konfederacji, czy nie. W końcu uzyskał odpowiedź twierdzącą.

Wipler: Zniechęcił kobiety

W trakcie rozmowy polityk powiedział też, że to, że w Polsce rządzi obecnie Donald Tusk to efekt działań Janusza Korwin-Mikkego.

Wipler odniósł się do wyniku październikowych wyborów parlamentarnych w Polsce. Konfederacja, która jeszcze na kilka tygodni przed głosowaniem notowała w sondażach poparcie w wysokości 12 – 15 proc., ostatecznie zdobyła zaledwie 7,16 proc.

Głosy co do przyczyn są w środowisku wolnościowym i narodowym podzielone. Poseł Wipler wini za to Janusza Korwin-Mikkego, który w jego ocenie swoimi wypowiedziami zraził do partii wielu wyborców.

– Ta kampania pokazała, że największe przepływy polityczne były między nami a Trzecią Drogą. I to, że teraz Polską rządzi Donald Tusk, że mamy rząd centro-lewicowy to jest efekt tak naprawdę działań Janusza Korwin-Mikkego. Udało mu się zniechęcić młode kobiety do głosowania na Konfederację słynną akcją z patriarchatem. To wyglądało jak prowokacja przeciw Konfederacji – powiedział.

Korwin-Mikke: Dlatego rządzi Tusk

Do tej wypowiedzi ustosunkował się za pośrednictwem mediów społecznościowych sam Korwin-Mikke, które generalnie rzecz biorąc stoi na stanowisku, że to m.in. złagodzenie przekazu spowodowało słabszy niż oczekiwano wynik Konfederacji.

"Podobno jakiś pisowiec powiedział, że dzięki mnie w Polsce rządzi dziś Donald Tusk. Donald Tusk rządzi w Polsce dlatego, bo w Polsce zabrakło partii chcących radykalnych zmian, chcących obniżyć i zlikwidować podatki, zlikwidować ZUS, sprzedać TVP i inne spółki skarbu państwa, wprowadzić karę śmierci dla morderców. W Polsce zabrakło partii, która chciała wsadzić do kryminału większość klasy politycznej. Zabrakło normalności! Właśnie dlatego dziś w Polsce rządzi Donald Tusk" – napisał wieloletni lider polityczny formacji wolnościowych.

twitterCzytaj też:

Zaczynają forsować wprowadzenie euro w Polsce? Konfederacja ostrzegaCzytaj też:

Poseł otrzymał odpowiedź z ZUS. Polacy dopłacają Ukraińcom do emerytur