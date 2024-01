Mastalerek o tajemniczym wpisie prezydenta. "No pomylił się i co?"

"Powiedz mu, żeby zapytał swoją Żonę, co to znaczy mieć jaja. Ona wie" – napisał w czwartek wieczorem prezydent Andrzej Duda na portalu X (dawniej Twitter), po czym błyskawicznie usunął wpis. Jednak nie uszło to uwadze internautów, którzy wciąż spekulują, kto mógł być adresatem tych słów.

O zachowanie głowy państwa pytany był w Polsat News szef jego gabinetu Marcin Mastalerek. – To była prywatna korespondencja, którą prezydent miał do kogoś wysłać. Szybko ją skasował, nie chciałbym jej komentować. Prezydent to usunął i tyle – stwierdził.

Dopytywany, kogo dotyczył ten wpis, Mastalerek zwrócił się do obecnego w studiu Radosława Fogla z PiS i powiedział: – Myślę, że poseł Fogiel wie, że ta osoba już wie.

– Ja się domyślam, że ten wymieniony we wpisie już wie. Nie mam zielonego pojęcia, kto to – oświadczył z uśmiechem polityk PiS.

Prezydent usunął wpis. Mastalerek: No pomylił się i co? Ma być sztywniakiem?

Do dyskusji włączyła się Barbara Dolniak z KO. – Przepraszam, ale rozmawiamy w tym momencie o najważniejszej osobie w państwie, czyli o prezydencie. Ta formuła żartu? Do czego my całą sytuację sprowadzamy? – pytała.

– Pani uważa, że prezydent nie ma prawa wysyłać prywatnych wiadomości? No pomylił się prezydent i co? Ma być sztywniakiem i nie może prywatnie do kogoś napisać? – zastanawiał się Mastalerek.



– Skoro wysyła prywatne wiadomości, to powinien baczyć na to, żeby nie znalazły się w przestrzeni publicznej – argumentowała dalej Dolniak. – To baczy i dlatego usunął – ripostował Mastalerek.

Profil Andrzeja Dudy na platformie X ma ponad 1,8 mln obserwujących. Duda jest prezydentem od 2015 r. W 2020 r. wygrał w drugiej turze z kandydatem PO Rafałem Trzaskowskim i rozpoczął swoją drugą, ostatnią kadencję w Pałacu Prezydenckim.

