"Nie przyglądajcie się biernie temu, co dzieje się dziś w Polsce". Morawiecki apeluje do Zachodu

Politycy Prawa i Sprawiedliwości protestują przeciwko aresztowaniu byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego – Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Przypomnijmy, że obaj posłowie PiS został zatrzymani przez policję we wtorek wieczorem w Pałacu Prezydenckim.

Apel Morawieckiego

Na zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu Morawiecki stwierdził, że pierwszy raz po 1989 roku i demokratycznych przemianach, w Polsce ponownie mamy do czynienia z więźniami politycznymi. Są nimi Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.

– Obaj są demokratycznie wybranymi posłami na Sejm. Obaj walczyli z komunizmem. Obaj walczyli o sprawiedliwość w wolnej Polsce, tworząc urząd do walki z korupcją. Obaj cieszą się szacunkiem polskiego społeczeństwa. Są posłami na Sejm. I niestety obaj są ofiarami politycznej zemsty wymierzonej przez rząd Donalda Tuska – powiedział po angielsku były premier.

Polityk przypomniał, że do zatrzymania Kamińskiego i Wąsika doszło w Pałacu Prezydenckim. Dodał także, że wobec obu skazanych zastosowano wcześniej prawo łaski w sprawie, w której zostali skazani. Zdaniem Morawieckiego, cały proces Wąsika i Kamińskiego odbył się z "rażącym naruszeniem praworządności", a ich zatrzymanie to po prostu "akt politycznej zemsty obecnego rządu i przykład jawnego prześladowania opozycji przez rządzących".

– Dzieje się to w dużym kraju Unii Europejskiej w XXI wieku. Dla mnie osobiście to powód do wielkiego wstydu, że Polska, kraj słynący z wolności, którą wywalczył, stosuje praktyki rodem ze wschodnich reżimów. To nie tylko zaprzeczenie polskich wartości, ale także standardom, które panują w krajach cywilizowanego Zachodu, do których Polska do niedawna dumnie się zaliczała. Apeluję do demokratycznej społeczności Zachodu, by nie przyglądała się biernie temu, co dzieje się dziś w Polsce – powiedział Morawiecki.

