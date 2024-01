Niemiecki europoseł o Kamińskim i Wąsiku. "W pełni popieramy działania polskiego rządu"

– W pełni popieramy działania nowego rządu na rzecz przywrócenia państwa prawa i odbudowy demokracji w Polsce – powiedział PAP Weber, pytany o sprawę Wąsika i Kamińskiego.

Niemiecki europoseł dodał, że "po ośmiu latach destrukcyjnych rządów Prawa i Sprawiedliwości zadanie, które stoi przed nowym rządem jest ważne, ale i pełne wyzwań".

– W pełni popieramy działania nowego proeuropejskiego rządu dążące do zakończenia kryzysu praworządności w kraju – podkreślił Weber, który jest przewodniczącym frakcji Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Parlamencie Europejskim.



Szydło o słowach Webera: Przecież po to odesłał Tuska do Polski

Słowa niemieckiego polityka zostały skrytykowane przez przedstawicieli PiS. "Manfred Weber pośpieszył z pomocą Donaldowi Tuskowi, zapewniając, że w pełni popiera działania rządu Tuska. Nie wątpię, że Herr Weber w pełni popiera, to co wyprawia Tusk – przecież po to odesłał go do Polski" – napisała na platformie X Beata Szydło, eurodeputowana PiS i była premier.

"Panu Niemcowi podoba się bezprawie i anarchia w Polsce. Wcale nie jestem zdziwiony" – stwierdził z kolei Kazimierz Smoliński, poseł PiS.



Kamiński i Wąsik aresztowani. Trafili do więzienia

Byli szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali we wtorek wieczorem zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, gdzie przebywali na zaproszenie prezydenta. Polityków PiS przewieziono najpierw na komendę przy ul. Grenadierów, a następnie do aresztu śledczego na Grochowie.

W środę przetransportowano ich do innych zakładów karnych – Kamińskiego do więzienia w Radomiu, natomiast Wąsika do miejscowości Przytuły Stare pod Ostrołęką. Wcześniej obaj politycy podjęli strajk głodowy.

Byli ministrowie zostali w grudniu 2023 r. skazani prawomocnym wyrokiem za działania w tzw. aferze gruntowej, mimo że w 2015 r. prezydent Andrzej Duda zastosował wobec nich prawo łaski. Zrobił to po wyroku nieprawomocnym, o co prawnicy toczą spór.

Będzie drugie ułaskawienie. Prezydent ogłosił decyzję

W czwartek prezydent zdecydował – na prośbę żon Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika – o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec obu polityków. Duda będzie wnioskował do prokuratora generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary wobec Kamińskiego i Wąsika.



– Akt łaski, który wydałem jako prezydent, został wydany zgodnie z konstytucją, całkowicie zgodnie z obowiązującymi standardami, jest skuteczny i w moim osobistym przekonaniu panowie są nadal posłami, w sposób legalny, całkowicie zgodny z polskim prawem – oświadczył prezydent.



