Wielka zmiana w Polsce. Jest komentarz Bidena

W drodze do śmigłowca Marine One prezydent USA został zapytany przez korespondenta Polskiego Radia o ocenę dojścia do władzy w Polsce ekipy Donalda Tuska. Prezydent Stanów Zjednoczonych odpowiedział zaledwie jednym zdaniem, ale nie krył zadowolenia z obrotu spraw.

– Myślę, że to bardzo dobrze – powiedział Joe Biden.

Brzezinski gratuluje Bodnarowi

W środę ambasador USA Mark Brzezinski spotkał się z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. Oficjalnym powodem była chęć wyrażenia gratulacji z okazji nominacji Bodnara.

"Podczas wczorajszego spotkania z Ministrem Sprawiedliwości Adamem Bodnarem miałem okazję pogratulować mu niedawnej nominacji. Stany Zjednoczone i Polskę łączy zaangażowanie na rzecz praworządności i niezawisłości sądów, co wymaga stałej determinacji i odnowy" – napisał ambasador USA w Polsce.

Z kolei na stronie resortu sprawiedliwości pojawił się wpis, w którym Adam Bodnar przekazał: "cieszę się, że Pan Ambasador Mark Brzezinski pozytywnie ocenia działania resortu prowadzące do przywrócenia w Polsce praworządności".

List do Donalda Tuska

Po zmianie władzy w Polsce Joe Biden wysłał oficjalny list do Donalda Tuska z gratulacjami. Czytamy w nim, że amerykański prezydenta „z przyjemnością oczekuję współpracy z panem, by pokazać, że demokracje mogą sprostać wyzwaniom, które mają największe znaczenie w życiu naszych narodów (...). Zapewniam Pana, że Stany Zjednoczone będą nadal stać ramię w ramię z Polską i walczyć z wdzieraniem się autorytaryzmu do Europy".

"Historyczna frekwencja w wyborach parlamentarnych w październiku 2023 roku daje panu ważny mandat w ważnych czasach. Z przyjemnością oczekuję współpracy z panem, by pokazać, że demokracje mogą sprostać wyzwaniom, które mają największe znaczenie w życiu naszych narodów" – czytamy dalej.

Biden nawiązał do sytuacji na wschodniej flance NATO. "Wkład Pana narodu w bezpieczeństwo sojuszników na wschodniej flance NATO, przyjęcie żołnierzy USA, determinacja, by przekroczyć cele finansowe NATO, związane z obronnością stanowią przykład. Z przyjemnością oczekuję na partnerską współpracę z panem, by móc zrealizować cele związane z militarną modernizacją i jeszcze bardziej wzmocnić sojusz NATO" – napisał Joe Biden.

