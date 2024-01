Kosiniak-Kamysz odpowiedział prezydentowi. "Warto wdrażać w życie"

Prezydent Andrzej Duda zabrał głos podczas obchodów 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

W swoim wystąpieniu polityk nawiązał do postawy Witosa oraz obecnej sytuacji w kraju. – Wincenty Witos chciał Polski wolnej, suwerennej, niepodległej, demokratycznej bez żrących ją chorób, takich m. in. jak korupcja. Dlatego m. in. odszedł z PSL i założył PSL Piast, ponieważ sprzeciwiał się słabości i skorumpowaniu władz ówczesnej partii. Wiedział, jak tego typu zjawiska niszczą państwo i że trzeba je piętnować z całą mocą. Gdzie jest dzisiaj PSL? Uczestniczy w rządzącej koalicji, która zamyka posłów do więzienia – pytał prezydent Duda.

Co na to szef PSL? "Wincenty Witos walczył o Polskę praworządną, wolną i demokratyczną. Polskę, w której wszyscy są równi wobec prawa, a interes partii nigdy nie jest ponad interesem Ojczyzny. Warto, poza powoływaniem się na przywódcę Ruchu Ludowego wdrażać w życie idee, którym był wierny" – napisał na portalu X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Polityczna wojna o Prokuraturę Krajową

Wielkie emocje budzi nie tylko uwięzienie posłów Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. Portal DoRzeczy.pl opublikował w sobotę nagranie z próby przejęcia Prokuratury Krajowej przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Sprawa wywołała polityczną burzę. Eksperci oraz sędziowie wskazywali, że działania szefa MS są bezprawne. Przeciwko zamachowi na prokuraturę zaprotestowali również zastępcy Bodnara w Prokuraturze Generalnej. W niedzielę ukazało się wydane przez nich oświadczenie, w którym wskazują na szereg nieprawidłowości w działaniach ministra.

Przypomnijmy, że w piątek Adam Bodnar zdecydował, że pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego został Jacek Bilewicz. Decyzja ta została skrytykowana zarówno przez ekspertów, jak i prezydenta Andrzeja Dudę, ze względu na to, że została podjęta z pogwałceniem prawa.

Czytaj też:

Nowe oświadczenie zastępców Bodnara. Padają mocne słowaCzytaj też:

Ostre wystąpienie prezydenta. "Terror praworządności. Gdzie jest dzisiaj PSL?"