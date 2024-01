PiS podważy legalność budżetu? Czarnek odpowiada

Trwa posiedzenie Sejmu. W obradach nie biorą udziału Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik z PiS, którzy przebywają w areszcie. Wcześniej marszałek Sejmu Szymon Hołownia zdecydował o wygaszeniu ich mandatów.

Podczas posiedzenia, w trakcie dyskusji nad ustawą okołobudżetową, głos zabrał poseł PiS Przemysław Czarnek. – Zacznę od tego, co jest dzisiaj absolutnie najważniejsze. Pan marszałek Hołownia mówił tu o kilkunastu przypadkach, kiedy Sejm nie obradował w pełnym składzie. Owszem, kiedy ktoś sam dobrowolnie wybiera inną funkcję, np. europarlamentarzysty czy np. członka zarządu lub banku i rezygnuje sam z mandatu, a ktoś w kolejce czeka na jego objęcie, to jest naturalna rzecz, zgodna z prawem – mówił były minister edukacji. – Ale jeśli ktoś bezprawnie blokuje możliwość wykonywania mandatu poselskiego przez posłów, którzy ten mandat mają, co potwierdza Sąd Najwyższy, gwałci konstytucję. Będzie to miało wpływ na legalność tego budżetu – przekonywał Czarnek.

"Mają pełne prawo tu zasiadać"

Przemysław Czarnek odniósł się także do wypowiedzi polityków koalicji rządzącej i zaznaczył, że konstytucja stanowi wyraźnie, iż Kamiński i Wąsik mają prawo zasiadać w ławach sejmowych.

– Pan poseł Trela kazał nam sięgnąć do przepisów konstytucji, które mówią, że osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu nie mogą sprawować mandatu. Panie pośle, niech pan sięgnie do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. O prawie łaski mówi art. 139 i art. 144 i niech pan zapyta nawet studenta na pierwszym roku, to panu powie, że prawo łaski powoduje również zatarcie skazania. To są ludzie, którzy nie są prawomocnie skazani. To są ludzie, wobec których umorzono postępowanie w wyniku prawa łaski zastosowanego przez pana prezydenta Andrzeja Dudę w 2015 r. Mają pełne prawo tu zasiadać i wykonywać swój mandat poselski. I tego żądamy — podkreślił poseł PiS.

