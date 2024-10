Panika w TVN

Ja wiem, że opisywanie obłudy środowisk lewicowo-liberalnych należy do zajęć jałowych intelektualnie, ale… jak we Fredrowskim "Panu Jowialskim": "Znacie? Znamy! To posłuchajcie…".

Pojawiła się w biznesowej prasie plotka, że koncern Discovery – Warner Bross konsoliduje zyski i tnie koszty, i że w ramach tej operacji zamierza sprzedać swoją polską włość, telewizję TVN. Pojawiła się też plotka, że zainteresowana zakupem jest firma węgierska. W zasadzie, nic pewnego – ani Amerykanie nie potwierdzili oficjalnie, że zamierzają sprzedać, ani Węgrzy, że chcą kupić, ale spekulacje w biznesowych mediach wystarczyły, by miejscowe salony utraciły poczucie bezpieczeństwa i zaczęły się wiercić. Jednym z przejawów tego wiercenia się jest list, coś pośredniego między donosem a panicznym apelem o pomoc, z jakim zwrócili się politycy PO, Łukasz Kohut i Krzysztof Brejza, do Komisji Europejskiej. List, jak wynika z relacji prasowych, utrzymany jest w duchu: Unio, zrób coś, ratuj, nie pozwól pisowcom przejąć naszej telewizji, bo wolność słowa, pluralizm, karta praw podstawowych i tak dalej.