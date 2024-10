Wiceszef MSZ o decyzji Niemiec. "W pewnej perspektywie to koniec UE"

Komentując wprowadzenie kontroli na granicach przez rząd federalny, Prawda stwierdził w TVN24, że "Niemcy uważają, że nie mają innego wyjścia".

– My mówimy, że jeżeli wy to wprowadzicie, to wprowadzą też inni. I to jest początek końca Schengen. A koniec Schengen to jest w pewnej perspektywie koniec Unii – ostrzegł.

Dodał, że "Unię trzeba chronić w ten sposób, żeby zmienić prawo azylowe, żeby dostosować reformy migracyjną do nowych zjawisk".

Zawieszenie prawa do azylu. Prawda o zapowiedzi Tuska

Wiceminister spraw zagranicznych odniósł się również do zapowiedzi premiera Donalda Tuska dotyczącej czasowego zawieszenia prawa do azylu.

Kwestia migracji była jednym z najważniejszych tematów czwartkowego posiedzenia Rady Europejskiej. Przywódcom UE udało się przyjąć jednomyślnie konkluzje w tej sprawie, a RE wyraziła solidarność z Polską i innymi państwami, które doświadczają instrumentalizowania migracji.

– Cała Europa przyznała, że należy uzupełnić te rozwiązania, które dzisiaj mamy. I to osiągnął polski premier w towarzystwie tych wszystkich, którym się nie podoba stan obecnych rozwiązań – stwierdził Prawda.

Jak dodał, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała już w trakcie posiedzenia RE, że należy zaakceptować możliwość czasowego zawieszania prawa do azylu w sytuacjach szczególnych, w sytuacjach czasowo i terytorialnie ograniczonych.

Wiceszef MSZ o szczycie UE: 27 krajów zgodziło się

Jak mówił "27 krajów zgodziło się, że należy wyposażyć się w bardzo szczególne rozwiązania w sytuacjach takich, kiedy granica staje się terenem wojny hybrydowej, kiedy mamy do czynienia z państwem szmuglerem".



– Bo teraz walczymy ze szmuglerami, z bandami szmuglerów, ale możemy sobie wyobrazić i wyobrażamy sobie w Polsce czy w Finlandii, sytuację taką, gdzie państwo w sposób zorganizowany wysyła ludzi w określonym celu destabilizacji kraju – argumentował wiceszef MSZ.



