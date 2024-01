Sawicki: Jeżeli nic nie zrobimy, utopimy się w bagnie prawnym

– Musi powstać jakiś zespół konsensualny, który będzie składał się z przedstawicieli i pana prezydenta i dzisiejszej opozycji i dzisiejszej większości, także środowisk prawniczych i trzeba wypracować nowy system prawny w Polsce. Nowy system wymiaru sprawiedliwości. Mówiłem o tym miesiąc temu, a Krzysztof Bosak to podchwycił. Tę propozycję zgłosił również profesor Gontarski – powiedział w Radiu Plus Marek Sawicki z PSL.

Poseł wskazał, że z rozmów ze środowiskiem prezydenta, a także opozycji wynika na razie, że takiej gotowość brakuje. – Co ciekawe także nie ma po stronie większości parlamentarnej, głównie Koalicji Obywatelskiej – zaznaczył.

Sawicki: Konieczny reset konstytucyjny

Polityk podkreśla, że "musi nastąpić jakiś reset konstytucyjny". – Nie wiem czy z dniem 30 czerwca tego roku, czy z dniem 1 września, gdzie mówimy, że wszyscy powołani sędziowie, wszyscy powołani prokuratorzy są, funkcjonują w obrocie prawnym, mają prawo orzekać, mają prawo decydować. Równolegle powołujemy w ramach Sądu Najwyższego czy jakiegoś innego sądu konstytucyjnego zespół oceniający, że tak powiem pod względem zgodności z prawem wydawane orzeczenie. Niezależnie od tego czy dotyczy to tych sędziów powołanych przez stary KRS, nowy KRS, przyszły KRS. Jeśli sędziowie orzekają zgodnie z prawem i jest jakieś ciało oceniające orzeczenia, to niezależnie od tego, w jakim trybie zostali powołani, powinni być nadal sędziami, powinni być nadal prokuratorami. Natomiast jeżeli mają orzeczenia błędne, to przenosi się ich w stan spoczynku, zawiesza, przenosi na inne mniej ważne funkcje i ten proces musi być zrobiony, musi być przeprowadzony. Bo inaczej to wszyscy w tym bagnie prawnym się utopimy – ostrzega marszałek-senior.

Czytaj też:

Nowy komunikat Prokuratury Krajowej. Barski wykonał ruchCzytaj też:

Kukiz: Rozpoczęła się okupacja Polski przez Donalda Tuska