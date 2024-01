"Śniadanie Ukraińskie" w Davos. Prezydent: Putin postanowił podpalić świat

– Jeśli Rosja pokona Ukrainę, to zaatakuje następne kraje, będzie chciała podporządkować sobie kraje nadbałtyckie, państwa Kaukazu i Azji Centralnej – mówił prezydent Andrzej Duda. Polski przywódca przemawiał jako pierwszy z zaproszonych polityków podczas "Śniadania Ukraińskiego" w ramach Światowego Forum Ekonomicznego.

Prezydent stwierdził, że Władimir Putin świadomie eskaluje konflikt. Dodał, że jeśli Rosja zdobędzie Ukrainę, będzie to znak dla całego wolnego świata, że musi szykować się do wojny. – Putin postanowił podpalić świat. 30 lat po upadku ZSRR jesteśmy świadkami odrodzenia rosyjskiego imperializmu. Wojna rozpętana na Ukrainie przez Putina to największy konflikt w Europie po zakończeniu II wojny światowej. Mamy do czynienia z mordowaniem ludności cywilnej, deportacjami dzieci, pogwałceniem prawa międzynarodowego – oświadczył prezydent Duda dodając, że "Putin usiłuje przemocą zniszczyć wartości wolnego świata, takie jak godność i wolność".

"Nie możemy do tego dopuścić"

– Rosjanie mają nadzieję, że Zachód ograniczy lub wstrzyma pomoc dla Ukrainy. Nie możemy do tego dopuścić. Musimy być przygotowani na długą drogę do zwycięstwa Ukrainy i odbudowy tego kraju. (...) Musimy pomóc naszym ukraińskim przyjaciołom – podkreślił polski przywódca. – Ukraińcy bronią wartości wolnego świata. Nie możemy o tym zapominać – zaznaczył.

– Gdy ktoś mnie pyta, czy należy rozpocząć negocjacje pokojowe, moja odpowiedź jest jedna: to zależy od samych Ukraińców, od nikogo innego – oświadczył Andrzej Duda.

Prezydent powiedział też, że zwiedził wystawę poświęconą rosyjskim zbrodniom na Ukrainie, prezentowaną w Domu Ukrainy w Davos. – Widziałem setki dokumentów i zdjęć dokumentujących rosyjskie okrucieństwa – powiedział.

