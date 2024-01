Czarzasty do prezydenta: Niech pan nie kombinuje w tej sprawie

Czarzasty mówił w Polsat News, że żeby byli szefowie CBA wyszli z więzienia, potrzebny jest akt łaski.

– Mówię jasno i precyzyjnie do pana prezydenta Andrzeja Dudy: niech pan nie kombinuje w tej sprawie. Jeżeli chce pan tych ludzi ułaskawić, jeżeli pan to zrobi dziś, to gwarantuje panu, że wyjdą dziś. Nie wiem, dlaczego on tego nie robi – stwierdził wicemarszałek Sejmu.

– Spotyka się pan z żonami (Kamińskiego i Wasika – przyp. red.), robi pan grę, jest pan świetnym aktorem, a ma pan instrument, żeby pana przyjaciele mogli wyjść – podkreślił polityk.

Czarzasty wyraził również sprzeciw wobec nazywania byłych szefów służb "więźniami politycznymi". – Nie wejdę w taką narrację – oświadczył.

Kamiński i Wąsik zatrzymani w Pałacu Prezydenckim. Trafili do więzienia

Mariusz Kamiński przebywa w więzieniu w Radomiu, a Maciej Wąsik w zakładzie w Przytułach Starych pod Ostrołęką. Policja zatrzymała polityków PiS w Pałacu Prezydenckim, gdzie byli obecni na zaproszenie Andrzeja Dudy.

Byli szefowie CBA zostali w grudniu 2023 r. skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania w tzw. aferze gruntowej, mimo że w 2015 r. prezydent zastosował wobec nich prawo łaski. Zrobił to po wyroku nieprawomocnym, o co prawnicy toczą spór.

11 stycznia prezydent poinformował – po spotkaniu z żonami Kamińskiego i Wąsika – że wszczyna postępowanie ułaskawieniowe. Wystosował też apel do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara o zwolnienie ich z więzienia do czasu zakończenia postępowania.

Z sondażu pracowni Pollster przeprowadzonego w połowie stycznia wynika, że według 60 proc. badanych Kamiński i Wąsik powinni odbyć w więzieniu całą karę. Przeciwnego zdania jest 25 proc., natomiast 15 proc. nie ma opinii w tej sprawie.

