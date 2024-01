Radio Zet żartuje z ks. Popiełuszki. Semka: Ikea wycofa reklamy?

Do kontrowersyjnych żartów doszło podczas audycji "Dej suchara". – Jak nazywa się łóżko popa? — zapytała Kołodziejska swojego kolegę.Karpowicz nie potrafił zgadnąć odpowiedzi.

– Popiełóżko – krzyknęła prowadząca, po czym boje zaczęli się śmiać.

"No to co, IKEA i Wedel? Usuwacie od jutra reklamy z radia Zet? Czy pękacie ze śmiechu razem z tą dwójką?" – pytał na Twitterze publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka. W ten sposób dziennikarz nawiązał do głośnej akcji bojkotu telewizji Republika prze reklamodawców.



W internecie pojawiła się seria wpisów, w których internauci nie kryli zażenowania zachowaniem dziennikarzy drwiących z ks. Popiełuszki.

To jednak nie był jedyny kontrowersyjny "żart", jaki padł na antenie rozgłośni. Dziennikarze żartowali też m.in. z osób autystycznych.

– Jak nazywa się człowiek ze spektrum autyzmu, który maluje obrazy? Autysta plastyk – żartowała Kołodziejska.

Dziennikarze Radia Zet fetują zatrzymanie Kamińskiego

To nie pierwszy raz, gdy jest głośno o zachowaniu dziennikarzy Radia Zet. W zeszłym tygodniu pracownicy rozgłośni na antenie świętowali zatrzymanie polityków PiS – Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. Do sieci trafiło nagranie jednej z audycji popularnej radiostacji, na którym dziennikarze urządzają sobie żarty z sytuacji polityków, którzy zdecydowali się na prowadzenie strajku głodowego.

Na nagraniu widzimy, jak dziennikarze zorganizowali "Listę przebojów Kamińskiego i Wąsika" i w rozbawieniu puszczają kolejne przeboje komentujące sprawę polityków.

Sama redakcja wydaje się aprobować zachowanie swoich pracowników. "Lista Przebojów Kamińskiego i Wąsika przygotowana przez ekipę DZIEŃ DOBRY BARDZO!" – napisano na oficjalnym profilu stacji na portalu X.

Zachowanie dziennikarzy było szeroko komentowane w sieci. Nawet dziennikarze znani z krytyki Prawa i Sprawiedliwości nie kryją zażenowania sytuacją.

