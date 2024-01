Decyzja sądu ws. Polskiego Radia. "Uzasadnienie jest dla ministra Sienkiewicza druzgocące"

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski poinformował, że Sąd Rejonowy w Warszawie odmówił wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego likwidacji Polskiego Radia. "Bezprecedensowy charakter niniejszej sprawy wymaga poczynienia szerszych rozważań oraz wnikliwej analizy przepisów ustaw szczególnych, orzecznictwa i doktryny z jednoczesnym oparciem rozstrzygnięcia w sprawie na jednej ze sprzecznych linii" – czytamy w uzasadnieniu.

Decyzja o odmowie wpisania likwidacji do KRS nie jest prawomocna. Przysługuje na nią skarga do sądu I instancji, a następnie apelacja do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Mec. Lewandowski: Uzasadnienie jest druzgocące

"Sąd rejestrowy odmówił wpisania likwidacji Polskie Radio S.A. w Warszawie do KRS uznając, że uchwały są nieważne i pozorne. Uzasadnienie jest dla ministra Bartłomieja Sienkiewicza druzgocące" – skomentował na platformie X rektor uczelni Collegium Intermarium mec. Bartosz Lewandowski.

"Nie zazdroszczę aktualnym osobom, które powołują się na fakt bycia »likwidatorem«. To oni ponoszą przede wszystkim odpowiedzialność za nieważne i wadliwe czynności prawne, których dokonywali" – stwierdził mec. Lewandowski. "W najbliższym czasie zapewne będziemy obserwatorami »ewakuacji« ze spółek medialnych ludzi, którzy mogą zaraz nie dostać wypłat z powodu nieważności umów" – zauważył.

Zmiany w mediach publicznych

Przypomnijmy, że pod koniec grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz postawił media publiczne w stan likwidacji. "W związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A." – poinformował polityk Koalicji Obywatelskiej.

"W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania" – wskazał Sienkiewicz. "Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela" – zaznaczył.

