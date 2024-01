Kosiniak-Kamysz po rozmowie z prezydentem. "Wynika z polskiej racji stanu"

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się w piątek spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (PSL-Trzecia Droga).

"Rozmowy dotyczyły m.in. prezydenckiego projektu ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym reformującej system kierowania i dowodzenia, a także mianowań na stanowiska Dowódcy Generalnego oraz Dowódcy WOT, modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP i kontraktów zbrojeniowych" – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

W rozmowach uczestniczyli także szef BBN Jacek Siewiera oraz jego zastępca gen. Mirosław Wiklik.



Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z prezydentem: Jest wspólny mianownik ws. bezpieczeństwa

– Najważniejsza dla Polski, dla nas wszystkich, jest sprawa bezpieczeństwa, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, nasza obecność w sojuszach, siła sojuszy, które zawieramy, mamy zawarte. To jest sprawa fundamentalna – powiedział Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z prezydentem.

– Od pierwszych dni urzędowania bardzo mocno deklarowałem, deklarowaliśmy jako cała koalicja, że sprawy bezpieczeństwa są priorytetem. Oczywiście są różnice polityczne w wielu kwestiach, ale w sprawie bezpieczeństwa jest wspólny mianownik. On wynika z racji stanu Polski, ale wynika też z tego, co się dzieje i na Ukrainie, z tego wszystkiego, co obserwujemy dookoła – tłumaczył szef MON.

– To jest fundamentalna sprawa, żebyśmy znajdowali wspólny język w sprawie bezpieczeństwa i ten wspólny język w sprawie bezpieczeństwa jest, jest współdziałanie – podkreślił minister, wspominając reakcję najwyższych władz na wtargnięcie rosyjskiego pocisku w polską przestrzeń powietrzną.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że budżet na modernizację i funkcjonowanie Wojska Polskiego jest rekordowy i wynosi 160 mld zł. Wspomniał również o planowanej 20-procentowej podwyżce dla żołnierzy, funkcjonariuszy oraz cywilnych pracowników WP. – To są bardzo ważne sprawy i tutaj to współdziałanie między rządem, parlamentem, prezydentem jest nieodzowne, koniecznie i będziemy to realizować – zapowiedział.

