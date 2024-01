"Prezydent jest jak Judasz - umywa ręce". Gawkowski zaliczył ogromną wpadkę

Prezydent podjął decyzję o podpisaniu ustawy budżetowej na 2024 r. Jednocześnie Andrzej Duda skierował budżet do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zdaniem głowy państwa istnieją wątpliwości co do braku możliwości udziału w obradach Sejmu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Decyzja prezydenta wywołała wiele komentarzy. Premier Donald Tusk stwierdził, że istotne jest tylko to, że Andrzej Duda ustawę podpisał, cała reszta "jest bez znaczenia".

Wpadka Gawkowskiego

Głos w sprawie zabrał również Krzysztof Gawkowski. Wicepremier i minister cyfryzacji komentując decyzję prezydenta zaliczył jednak ogromną wpadkę. Polityk Lewicy pomylił bowiem Judasza, który zdradził Jezusa Chrystusa z Poncjuszem Piłatem, który skazał Jezusa na śmierć.

– Polacy mogą czuć się zawiedzeni, bo prezydent odbiera im pewną szansę na lepsze jutro. Prezydent poprzez podpis i skierowanie ustawy do TK jest jak Judasz – umywa ręce, by to Julia Przyłębska ostatecznie zdecydowała, czy budżet jest dobry, czy nie – stwierdził Gawkowski w rozmowie z politykiem Wirtualnej Polski.

twitter

Intrnauci bezlitośni dla polityka

Wpadka Gawkowskiego stała się przedmiotem kpin i złośliwości ze strony internautów oraz polityków Prawa i Sprawiedliwości.

"Na tęczowym uniwersytecie nie było czasu na studiowanie podstawowych toposów kultury cywilizacji Zachodu. «Judasz umywa ręce po raz pierwszy» " – napisał John Bingham.

"Judasz umywający ręce. Dodajmy zakaz prac domowych i czytania lektur. Poziom edukacji poszybuje" – napisał polityk PiS Piotr Mueller.

"Judasz. Umywa ręce. Zapewne po spotkaniu z Belzebubem – jednym z sześciu króli. Ta ekipa ma naprawdę poważne braki kulturowe..." – stwierdził inny polityk PiS Paweł Jabłoński.

"Judasz tak samo umywał ręce, jak Belzebub (©A. Myrcha) był jednym z Sześciu Króli (©R. Petru), Powstanie Warszawskie wybuchło w 1988 r. (©D. Joński), a Sejm sprawuje władzę wykonawczą (©M. Józefaciuk). Rządzą nami wykorzenieni ćwierćinteligenci" – napisał Jacek MIlewski.

"Według wicepremiera Gawkowskiego, to Judasz, a nie Piłat – umył ręce. Durniów mamy u władzy. Patentowanych durniów" – uważa Wiktor Kos.